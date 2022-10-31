Zahirecilikten 13 ülkeye ihracata uzandı

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

İş yaşamına bakliyat haricindeki tarım ürünlerinin ticaretini yaparak (zahirecilik) başlayan Ahmet Ergin Okandeniz, 1994 yılında ortak olduğu Unaş Lüleburgaz Gıda Sanayi’nin hisselerini 1997 yılında alarak Okandeniz Un ve Gıda olarak Trakya’nın ticaret merkezlerinden Lüleburgaz’da günlük 100 ton buğday işleme kapasitesi ile üretimine başladı. Un üretiminin yanına yağ üretimini de ekleyen Okandeniz, 2009 yılında Sezerler Yağ Fabrikası’nı da devralarak ilk olarak günlük 200 ton ham yağ işleme kapasitesi ile üretim yaptı. Artan talepleri karşılamak için kapasite artıran şirket, 2014 yılında Ceylanlar Un Fabrikası’nı devraldı. Bu yatırım için 25 milyon TL harcayan şirket, günlük 350 ton buğday işleme kapasitesi ile bölgesini aşarak un ve ham yağ alanında Türkiye’de gıda tedarikçisi olarak yerini aldı.

Lüleburgaz’daki üç tesisinde 100’ün üzerinde kişiyi istihdam eden Okandeniz, 13 ülkeye ihracat yapıyor. Cirolarının yüzde 30’unu ihracatın oluşturduğunu kaydeden Okandeniz Un ve Gıda Sanayi Firma Sahibi Ergin Okandeniz, “Bu payı yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. Geçen yıl üretimde 66 bin ton yağlı tohum kırım işlemi, un tarafında ise 72 bin tona ulaştık. Sadece kırma işlemi yapıyoruz. Şişeleme yapmak için de girişimlere başladık. Markalı üretim yapacağız. Bunun için patentimizi de aldık. Önümüzdeki en yıl en önemli yatırımlarımızdan biri de atıl kapasiteleri faaliyete geçirmek olacak. Okandeniz olarak, sürekli değişen dış dünyaya teknoloji ve küresel rekabet olarak uyum sağlama amacındayız” dedi.

Un ve yağ sektörlerinde kaliteli üretimiyle Türkiye’nin dünya standartlarına ulaştığının altını çizen Okandeniz, “Her kalitede üretim yapabiliyoruz. Sektör olarak şu an dünyaya satamayacağımız mal yok. Buğdayda üretimimiz tüketimi karşılıyor. İhracat, dışarıdan tedarik edilen ürünün işlenerek satılmasından sağlanıyor” diye konuştu. Sanayici ve ihracatçıların bu dönemde en büyük sıkıntılarının finansmana erişim olduğuna dikkat çeken Okandeniz, bu sorunun acil bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek, “Bizlere gerekli imkan sağlanırsa hedeflerimize ayaklarımızı sürterek değil koşarak gideriz” ifadelerini kullandı.

Lüleburgaz TSO başkanlığı için adaylığını koydu

Kasım ile birlikte sanayi ve ticaret odalarında seçim rüzgarı esecek. Lüleburgaz’da bu heyecan 5 Kasım Cumartesi günü başlayacak. 14 meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından gözler Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) başkanlık seçimlerine çevrilecek. Ahmet Ergin Okandeniz de başkanlık için yarışacağını açıkladı. 2013-2018 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Okandeniz, “Çalışmalarına başladığımız ama tamamlayamadığımız projelerin yanı sıra yeni çalışmalarımız da var. Sektörün acil ihtiyaçlarını hayata geçirmek için aday oldum” açıklamasını yaptı.