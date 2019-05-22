Zanzibar’ın sağlığına yatırım yapacak

22 Mayıs 2019

Kerim Ülker

Türk şirketleri Afrika’da sadece inşaat veya ulaşım sektöründe yok. Eğitim, sağlık gibi alanlarda da projelerle ilgileniyor. Bunlardan biri de Kayı Grubu. Türkiye’nin önde gelen gruplarından Kayı ve ABD’li ortağı dünya devi General Electric, Afrika’nın doğusunda yer alan Tanzanya’ya yöneldi. Tanzanya’nın turizm merkezi Zanzibar Adası’nda sağlık hizmetlerinin modernizasyonu için iki şirketin yöneticileri yerel liderlerle bir araya geldi. Zanzibar’dan sorumlu ikinci başkan yardımcısı Ali İddi ile görüşen Türk şirkete ait Kayı Medikal’in Direktörü Batur Engin, Binguni Teaching & Referral Hospital (Binguni Eğitim Hastanesi) için ortak çalışmayı masaya yatırdı. İddi, hastanenin 1.000 yatak kapasiteye ulaşmasını arzuladıklarını ifade etti.

Gaziantep Hastanesi’ni yapıyor

Dünyanın en büyük müteahhitler listesinde yer alan Kayı Grubu, sağlık sektöründe ise ilk olarak Türkmenistan ve Rusya’da Sağlık Merkezleri’nin tasarım ve anahtar teslim projelerini gerçekleştirdi.

Türkiye’de ise Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projesi olan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü’nü üstlenen Kayı’nın projesi bu anlamda bir ilk olma özelliğine de sahip. Kayı, bu projenin tasarım, inşaat ve finansmanını gerçekleştirip; işletmesinden 25 yıl boyunca sorumlu olacak. 1.875 yatak kapasitesi, 580 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu proje tamamlandığında Türkiye’nin güneydoğusundaki en büyük, Türkiye’nin de 4. büyük entegre sağlık kampüsü olacak.