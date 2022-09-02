Zapsu'nun şirketine İş Portföy talip oldu

KERİM ÜLKER

Türk siyasetinin olduğu kadar, ticaret hayatının da önemli aktörlerinden Zapsu ailesi… Türkiye’nin önde gelen perakende mağazalarının kuruluşlarına imza atan Cüneyd Zapsu, bildiğiniz üzere AK Parti’nin kuruluş sürecinde de önemli görevler üstlendi. 2001 ile 2008 yılları arasında AK Parti’nin merkez yürütme kurulu üyesi olan Zapsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başbakanlık döneminde danışmanlığını üstlenmişti. İş hayatına Almanya'da üniversiteye devam ettiği dönemde babasının kurduğu tekstil şirketiyle başlayan Zapsu, ardından önce kardeşi ile birlikte fındık ihracatına adım atmıştı. 1985 yılında Balsu Gıda'yı ve daha sonra Teksu'yu kuran Zapsu, 1995 yılında da BİM alışveriş mağazaları zincirini kurdu.

Mart ayında satış için görüştüler

Ardından enerji işine giren Zapsu’nun bu alandaki en önemli yatırımı ise Solarpower Enerji Üretimi adlı şirketiydi. 2013 yılında kurulan bu şirket uzun zamandır satış için görüşmeler yürütüyordu. Bu yılın Mart ayında yazdığımız haberde, 7 milyon TL’lik sermayesi bulunan firmayı tekstilde Anadolu’nun en önemli üreticilerinden olan Güçlü Grup almak istemişti. Hatta resmi kurumlara bile başvuru yapılmıştı. Ancak o görüşme tamamlanmadı ve yeni bir alıcı arayışına girildi.

Zapsu ailesi kontrolündeki Solarpower Enerji Üretim A.Ş.’nin hisselerinin tamamını İş Portföy Yatırım Fonu satın almak için görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa İş Portföy, Solarpower'ın hisselerini şirketin kurucu ve ortağı Hasan Cüneyd Zapsu, Mehmet Gökçe Bilyay ve CZD Holding A.Ş'den alacak.