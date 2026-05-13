Zehra Zeynep Dereli, Odaş Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş'de yönetim kurulu üyeliğine ilişkin yeni bir atama gerçekleştirildi.

Şirket, Hafize Ayşegül Özal'ın vefatı nedeniyle boşalan yönetim kurulu koltuğuna Zehra Zeynep Dereli Karaçöl'ün getirildiğini duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Hafize Ayşegül Özal'ın vefatıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, şirketimizin 13.05.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve söz konusu genel kurulun onayına sunulmak üzere Zehra Zeynep Dereli Karaçöl'ün atanmasına karar verilmiştir" denildi.