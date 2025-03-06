'ZEKI' platformunun yeni üyesi: TEMSA

Yapay zeka ve dijitalleşme alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çeken 'ZEKI' platformunun üyeleri arasına TEMSA da katıldı. Mobiliteyi, sıfır emisyonu ve sürdürülebilirliği yapay zeka desteğiyle daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlayan ve bu doğrultuda 'ZEKI' platformuna üye olan TEMSA CEO'su Evren Güzel, atılan yeni adımı değerlendirdi.

Yeni gelişmeye yönelik açıklamasında "Özellikle otonom araçlar için kritik bir rol üstlenen yapay zeka, bu alandaki gelişmelere hız kazandırıyor. Otonom araç teknolojilerinde ilerleme kaydedebilmek ve tüm güncel gereklilikleri karşılayan araçlar geliştirebilmek için sektörde farklı paydaşlar arasındaki işbirliği büyük önem taşıyor" ifadelerini kullanan Güzel, bu üyelikle TEMSA'nın dünya laboratuvarlarında yeni teknolojileri test etme ve geliştirme imkanı da bulacağını vurguladı.

Enerji verimliliği ve akıllı lojistik çözümler

Evren Güzel sözlerini, "Bu üyelik, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve çevre dostu mobilite çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. Sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka destekli enerji verimliliğimiz ve akıllı lojistik çözümlerimiz, ZEKI ile işbirliğimizin önemli odak noktaları arasında yer alıyor. Platformun sunduğu yapay zeka tabanlı çözümler ve dijitalleşme desteği ile özellikle otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinde önemli adımlar atmayı planlıyoruz" diyerek tamamladı.