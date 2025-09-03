Zel Global, İngiltere’de hazır yemek üretimine başlıyor

Özlem SARSIN

Hazır yemek sektörüne kolajen katkılı ilikli kemik suyu, konserve et ve zeytinyağlı yemekler üreten Zel Global, İngiltere’de de üretim yapmaya hazırlanıyor. Zel Global Genel Koordinatörü Hüseyin Cengiz, eylül ayı sonunda İngiltere’deki fabrikada üretime başlayacaklarını söyleyerek, Zel markasını dünyaya açmaya hazırlandıklarını ifade etti.

5 bin metrekare kapalı alanda, teknoloji yoğun, el değmeden üretim yapacaklarının altını çizen Cengiz, Türkiye’den mevzuat gereği ihraç edemedikleri et ürünlerini burada üreteceklerini söyledi. Günlük 30 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Cengiz şu bilgileri verdi: “Hazır yemek sektörü dünyada hızla büyüyor. İnsanların sağlıklı, katkısız yemek arayışı her geçen gün artıyor. Ülkemizde de sektör ivme kazanıyor. Bu nedenle hem ülkemizde hem de yurt dışında büyümek için kollarımızı sıvadık. Uzun zamandır İngiltere’de yatırım yapma arzumuz vardı.

Çünkü Türkiye’den İngiltere, AB, Kanada ve ABD’ye et ürünleri ihracatı yapmak yasak. Yasaklar nedeni ile Polonya’da fason üretim yaptırıp kendi markamız ile Ukrayna ve BM’ye iki yıldır et konservesi veriyorduk. Hem AB ve Amerika’ya markamızı taşımak, hem de İngiltere'de Zel markasını büyütmek için iki yıl önce bu kararı almıştık. Yeni fabrikamızda, ülkemizde üretilen tüm etli yemek yelpazesini ve Zel Burger adını verdiğimiz hamburger eti üreteceğiz. İngiltere yatırımımızda Kıral Group firması ile eşit ortaklık yaptık.

Britanya Adası’nda güçlü bir gıda dağıtım ağı olan ortağımızla yola çıkıyoruz. Onların dağıtım gücü ile bizim üretim kasımızı bir araya getirdik. Büyük market zincirlerinde Zel markası ile yer alacağız. İlikli kemik suyu İngiltere raflarında yok. Daha çok küçük butik yerlerde var. Biz bu anlamda ilk olacağız. İngilizler ilikli kemik suyunu Zel ile tanıyacaklar.” Ayrıca İngiltere’den Batı Avrupa ve Amerika’ya da etli yemeklerin ihracatını yapacaklarını söyleyen Cengiz, “Zel markası eylül ayından itibaren etli yemeklerimiz ve zeytinyağlı yemeklerimiz ile raflarda yerini alacak.

Bir yandan mevcut ortağımızın dağıtım kanallarını kullanırken diğer taraftan da markamızı global pazarda tanınır ve güçlü bir marka konumuna ulaştıracağız. Uluslararası marketlerde ve market zincirlerde yerimizi alıp Zel’i dünyaya açacağız. İnsanların, katkısız, koruyucu içermeyen doğal ürün arayışlarına Zel olarak karşılık vereceğiz” dedi.

“Ürün yelpazemiz genişliyor”

Zel Grup’un kolajen katkılı ilikli kemik suyu ve kahve ürünlerine yenilerinin eklendiğini de belirten Cengiz, zeytinyağlı yaprak sarma, biber dolması, patlıcan dolması, enginar, bamya, taze fasulye ve semizotu yemeklerini tüketici ile buluşturduklarını dile getirdi. Ayrıca doğal ilikli kemik suyunu da dondurulmuş, tek kullanımlık şeklinde bulyona alternatif olarak pazara sunduklarını vurgulayan Cengiz, tüm ürünlerinin Migros, File Marketleri, BİM, A101 ve Tarım Kredi marketlerinde yer aldığını ifade etti.

10 milyon dolar ihracat hedefi

Türkiye’den diğer pazarlara, zeytinyağlı ürünler ile birlikte ihracatın büyüyeceğini de vurgulayan Cengiz, “Pek çok uluslararası ve ulusal gıda fuarında yerimizi alıyoruz. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda standımız oldu. İstanbul Word Food Fuarı’nda yer alıyoruz. Ekim ayında da Almanya Anuga Fuarı’ndayız. Ortadoğu ve Arap coğrafyasında büyümek için ocak ayında Dubai’de fuara katılacağız. Rusya ile çalışmalarımız var, bir bayilik açacağız. Azerbaycan’da bayimiz var.

Etli ürünler dışındaki ürün gruplarımızı da dünyaya ulaştıracağız. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde 2026’da 10 milyon dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Büyümeye çalışıyoruz. İç pazarda da market zincirlerinin yanı sıra devlet kurumlarının da tedarikçisiyiz. Yaklaşık 30 yıldır TSK, cezaevleri, Kızılay’a dayanıklı hazır yemek veriyoruz. Dünya Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler ile de çalışıyoruz. Ayrıca BM’nin yetkili tedarikçisiyiz. Zel Grup olarak 2025 yılı sonu itibari ile 4 milyar TL ciro elde ederek ciromuzu önümüzdeki yıl yüzde 30-35 artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.