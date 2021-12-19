Zen Pırlanta, New York’ta ikinci mağazasını açtı

Zen Pırlanta, yurt dışı yatırımlarına hızla devam ediyor. Türkiye’de 83 mağazası bulunan markanın Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’da toplam 21 mağazası bulunuyor. Marka son olarak New York’ta ikinci mağazasını hizmete aldı.

Yurt dışı mağaza yatırımlarına ilişkin bilgi veren Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, şunları söyledi: “Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük üretim kapasitesine sahibiz. Bu sayede farklı zevklere ve bütçelere hitap eden binlerce model üretiyoruz. Mücevherlerimizi Türkiye ve yurt dışında bulunan mağaza yatırımlarımızla tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Aynı zamanda New York, Antwerp, Dubai ve Düsseldorf’da bulunan ofislerimizle dünya üzerinde birçok bölgeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Amerika’daki ilk mağazamızı pandemi öncesinde açmıştık. Bölgede mücevherlerimize olan ilgi sayesinde yeni bir yatırım daha yaparak ikinci mağazamızı Manhattan’da açtık. Amerika dışında hızlı büyüdüğümüz diğer pazarlar ise Avrupa ve Ortadoğu. Aynı zamanda uluslararası markalarla da önemli iş birliklerimiz var. Üretmeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz, önceliğimizi kaliteli büyümek ve verimliliği korumak olarak belirledik.”