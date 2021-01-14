Zen Pırlanta'dan 100 milyon TL ihracat

Geçen yıl pırlantada en çok tercih edilen marka olduklarını belirten Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Zen Pırlanta olarak 2020 yılına yeni koleksiyonlar, mağaza yatırımları ve artan ihracat hedefleriyle başladık. Ancak mart ayı itibarıyla pandeminin başlaması, birçok sektörde olduğu gibi mücevheri de bambaşka yollara yönlendirdi. Pandemiyle birlikte hem çalışanlarımızın hem de tüketicilerimizin sağlığını korumak için bir dizi önlem aldık. Bu süreçte gerek ihracat faaliyetlerimizin durması gerekse alışveriş merkezlerinin kapanması, perakendede dijitalleşmenin önemini ortaya çıkardı. Uzun yıllardır dijitalleşmeye emek veren ve online mağazasını günden güne geliştiren bir marka olarak e-ticarette büyük bir atılım yaşadık, pandemiden büyüyerek çıktık.” dedi.

Online satışları 1,9 kat arttı

“Pandemi ile birlikte herkes yaptığı harcamaları tekrar gözden geçirerek daha az, ama kalıcı şeylere yöneldi. De Beers Grubu’nun yaptırdığı araştırmaya göre de, tüketicilerin yüzde 90’ı pratik, eğlenceli, işlevsel hediyelerin yerine artık daha anlamlı, zaman içinde değerini koruyacak, kalıcı hediyeleri tercih ettiğini belirtiyor” diyen Emil Güzeliş, şunları kaydetti: “Pandemi ile bir dönem hayatımız durmuş gibi görünse de, yine özel günlerde kadınlara pırlanta hediye edildi, evlilik teklifleri tek taş yüzük ile yapıldı. Bu noktada online mağazamız öne çıktı. Geçmişte online mağazamıza yaptığımız yatırımların karşılığını, pandemi gibi zor bir dönemde satış artışı olarak aldık. Online satışlarımız bir önceki yıla göre 1.9 kat artış gösterdi.”

Parfüm de üretti

Bir süredir, müşterilerinin mağazalarında pırlantanın yanı sıra satın almayı tercih edecekleri farklı ürünleri araştırdıklarını anlatan Emil Güzeliş, "Araştırmalarımız, bize pırlantayı en iyi tamamlayacak unsurlardan birinin parfüm olduğunu gösterdi.” ifadesini kullandı.

Aldıkları sonuçlar doğrultusunda çalışmalara başladıklarını aktaran Güzeliş, "Parfüm tasarımlarını Fransa’da önemli parfümörlere yaptırdığımız Diamond parfümü hayata geçirdik. Diamond parfüm, siyah kadife kaplı şişesiyle kadın ve erkek için ayrı kokuya sahip. Misafirlerimiz, seçtikleri pırlanta ile Diamond parfümü bir arada, özel kutusunda benzersiz bir sunumla sevdiklerine hediye ediyorlar. Aralık ayında mağazalarımızda satışına başladığımız Diamond parfüm için kısa zamanda ciddi talep almaya başladık.” şeklinde konuştu.

"Mücevherdeki ihracat liderliğimizi sürdürüyoruz"

Yurtiçinde 72, yurtdışında ise ABD’de 1, Almanya’da 3, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3, Katar, Kuveyt ve Bulgaristan’da 1, Irak’ta 2, Kıbrıs’ta 3 mağazalarının bulunduğu bilgisini veren Emil Güzeliş, "Türkiye’nin en büyük pırlanta mağazaları zincirine sahibiz. Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük üretim kapasitesine sahibiz. Aynı zamanda New York, Antwerp, Dubai ve Düsseldorf’da bulunan ofislerimizle birçok bölgeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın en büyük elmas firması De Beers grubunun pırlanta markası Forevermark’ın Türkiye’deki tek lisans ortağıyız. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 100 milyon TL ihracatla, pırlantalı mücevherdeki ihracat liderliğimizi sürdürüyoruz.” dedi.