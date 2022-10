Zer, ABD’de 23 uluslararası ödül aldı

Takip Et

Koç Topluluğu şirketlerinden satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında hizmet veren Zer, dünya çapında başarılara imza atmaya devam ediyor. Zer, her yıl liderlik, yenilikçilik, organizasyonel performans gibi alanlarda dünyanın en iyi şirketlerini seçen Amerika merkezli The Globee Awards’ın iki farklı ödül programında 23 ödüle layık görüldü. The Globee CEO World Awards ve Business Excellence Awards programlarında jüri özel ödüllerinin yanı sıra 16 altın ve 5 gümüş ödülün sahibi oldu. Bu başarıyla Zer’in 2022 yılında kazandığı uluslararası ödüllerin sayısı 41’e yükseldi.

Zer’in yenilikçi iş modeliyle satın alma ve tedarik zinciri yönetimine sağladığı katma değerin global ödül programları tarafından onaylandığını vurgulayan Zer Genel Müdürü Mehmet Apak, “Zer olarak her hizmetimizde kısa vadeli tekil kazanımları hedefleyen değil; müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için uzun soluklu, ortak kazancı temin eden bir anlayışla çalışıyoruz. İş modelimizi, 2013 yılında stratejik satın alma platformumuz Promena’nın Zer bünyesine katılmasıyla teknolojik yetkinliklerle güçlendirdik. Dijital dönüşüm yolculuğumuz çok boyutlu olarak devam ediyor. Bu alandaki yetkinliğimiz istikrarlı bir şekilde iş sonuçlarımıza yansıyor. Uluslararası alanda layık görüldüğümüz ‘Yılın Şirketi’, ‘Yılın En İnovatif Şirketi’ ödülleri ve tüm diğer kategorik ödüller, bugün 20 yıla yaklaşan deneyimiyle Zer’in ulaştığı başarıların ve iş dünyasında yarattığı katma değerin göstergesi. Ödüller, global platformlarda şirketimizle birlikte ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmemize fırsat sunuyor. Farklı ülkelerden iş insanlarının oluşturduğu jürinin seçimiyle ödüle layık görülmemiz, Türk iş dünyasındaki dinamizmi yansıtmak açısından son derece değerli.” şeklinde konuştu.

‘Yılın En İnovatif Şirketi’ seçildi

Satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında geliştirdiği teknoloji çözümleri ve sunduğu hizmetlerin başarısı ile Zer, Business Excellence Awardss’ta ‘Yılın En İnovatif Şirketi’ seçilirken, Zer’in teknoloji çözümleri Promena ve ZerOnline 16 altın ödülün sahibi oldu.

Türkiye’de stratejik satın alma çözümlerinin öncüsü Promena, ‘İnovasyonda Başarı’, ‘Yılın İnovasyonu’, ‘Mevcut Ürün veya Hizmet İyileştirmesinde Başarı’, ‘Tedarik Zinciri Yönetimi Çözümleri’ ve ‘Tedarikçi Çözümleri’ kategorilerinde altın ödülleriyle dikkat çekti.

Şirketlerin ihtiyaç duyacağı 550 bin ürünü barındıran kurumsal sipariş platformu ZerOnline ise ‘Ürün/Hizmet İnovasyonunda Başarı’, ‘Alışveriş veya E-Ticaret Uygulamalarında İnovasyon Ödülü’, ‘E-Ticaret Çözümleri’ ve ‘B2B Ürünleri’ kategorilerinde altın ödüllere layık görüldü.

Daha iyi bir dünya idealine altın ödül

Zer’in daha iyi bir dünya için tedarikçileri ve müşterileriyle birlikte yola çıktığı ve sorumlu tüketim ve üretim yaklaşımını merkeze alan Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı çevre alanında ‘Yılın Kampanyası’ kategorisinde altın ödül kazandı.

Zer’in insan kaynakları uygulamalarına iki ödül

‘İşin İçinde Biz Varız!’ işveren markasıyla global ödüllere yenilerini ekleyen Zer, Globee ödül programlarında ‘Çalışan İlişkilerinde Başarı’ ve iş ürünleri ve hizmetlerinde ‘Yılın Şirketi’ gümüş ödüllerini almaya hak kazandı.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.