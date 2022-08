Zer, Stevie’den 13 ödülle döndü

Koç Topluluğu şirketlerinden satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında hizmet veren Zer, The Stevie International Business Awards’tan 13 ödül aldı. Zer, Avrupa’nın en hızlı büyüyen şirketleri arasında yerini alırken, B2B e-ticaret platformu ZerOnline ve stratejik satın alma platformu Promena ile 5 altın ödüle layık görüldü. Promena, 'Yılın İnovasyonu’ seçilerek ödüllendirildi.

Bu yıl, 67 ülkeden 4000 başvurunun değerlendirildiği Stevie Ödülleri’nde 13 ödül kazanmış olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Zer Genel Müdürü Mehmet Apak, “Satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde 20 yıla dayanan uzmanlığımız ve geniş tedarikçi ağımızla, iş birliği ve güveni yan yana koyduğumuz ticaret anlayışımızla, Türkiye’nin lider şirketlerine hizmet veriyoruz. Her sene aldığımız ödüller, yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atarak satın alma ve tedarik zinciri yönetimindeki uzmanlığımızdan daha geniş kesimlerin faydalanmasını hedefliyoruz.” dedi.

Pandemiyle beraber dijital çözümlerin öneminin günden güne arttığını kaydeden Mehmet Apak, “Stratejik satın alma sektörünü ülkemize getiren Promena platformumuzun sürekli geliştirdiği teklif ve ihale yönetimi, e-satın alma, tedarikçi yönetimi ve hızlı teklif toplama modüllerimizle satın almada dijital dönüşümün öncülüğünü yapıyoruz. Kurumsal siparişlerin online adresi olarak konumlandırdığımız ZerOnline ile şirketlere 550 bin çeşit ürünü online sipariş verme imkanı sunuyoruz. Ayrıca çok sayıda kategoride maliyet avantajı, operasyonel kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. En iyi hizmeti sunma anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor, çevik yönetim anlayışıyla platformlarımıza yeni yetkinlikler ekliyoruz. Stevie’de “Yılın İnovasyonu” ödülü başta olmak üzere aldığımız 5’i altın, toplam 13 ödül, çalışmalarımızın uluslararası arenada karşılık bulduğunu gösteriyor. Daha iyisini yapmak için motivasyonumuzu artırıyor.” ifadelerini kullandı.

İnsan kaynakları alanında 2 gümüş 2 bronz ödül

Zer, insan kaynakları uygulamaları ile The Stevie Awards for Great Employers’ta 4 ödüle layık görüldü. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen insan kaynakları, eğitim ve gelişim alanlarında dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği The Stevie Awards for Great Employers ödül programında Zer, “Yılın İşvereni” kategorisinde bronz ödüle layık görülerek dünyanın en iyileri arasında gösterildi.

