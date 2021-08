Zer, The Stevie Awards’tan 10 ödülle döndü

Takip Et

Dünya çapında şirket ve profesyonellerin başarılarını ödüllendirmek ve bu başarıların kamuoyunda tanınmasını sağlamak amacıyla bu yıl 18’inci kez The Stevie Awards tarafından düzenlenen The International Business Awards (IBA) ödül programının kazananları açıklandı. "İş Dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen The Stevie Awards’ta Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye’nin lider satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi Zer, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 ödülün sahibi oldu.

“Vizyonumuz adına ne kadar doğru adımlar attığımızın uluslararası takdiri”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak, “Türkiye’nin ilk ve en büyük satın alma şirketi olarak uzman kadromuz, inovatif çözümlerimiz ve geniş tedarik ağımızla, kurumsal tedarik ve satın alma alanlarında 18 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Zer olarak, Stevie İş Ödülleri’ne (The International Business Awards) bu yıl yaptığımız 10 başvurunun 10’unda ödüle layık görüldük. Zer büyük bir potansiyele sahip, bu ödüller önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atacağımızın bir göstergesi.” dedi.

Zer yılın en iyi şirketi seçildi

Zer, bu yıl ilk kez katıldığı programda başvurduğu 10 kategoriden de ödülle döndü. Kurumsal şirketler ile tedarikçiler arasında köprü görevi gören, 20 bini aşkın tedarikçisiyle satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde optimum maliyet, güvenilirlik, izlenebilirlik ve etkin kaynak kullanımını sağlayan Zer, “Kurumsal Ürün ve Hizmetler” kategorisinde “Yılın En İyi Şirketi” seçilerek altın ödüle layık görüldü. Şirket, ayrıca “Satış ve Gelir Yaratma Başarısı” kategorisinde gümüş, “Farklılaşmış Hizmetler” kategorisinde bronz ödül aldı.

B2B e-ticaret platformu ZerOnline altın ödüle layık görüldü

Zer’in pandemiyle birlikte gelişmiş kullanım özellikleri ile şirketlerin kullanımına sunduğu ve teknik endüstriyel malzemelerde 500 binin üzerinde ürünü online siparişe açan B2B e-ticaret platformu ZerOnline ise endüstriyel ürün ve hizmetler alanında dünyanın en iyisi seçilerek altın ödülün sahibi oldu. Platform, e-ticaret çözümleri ve B2B çözümler alanlarında gümüş ve tedarik zinciri çözümleri alanında bronz ödüle layık görüldü.

Çevre programına altın ödül

Zer'in müşteri ve tedarikçilerinden oluşan geniş ekosisteminde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 12.maddesi olan sorumlu tüketim ve üretim konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı da altın ödül kazandı. Hayalimiz Benzer, Çevre Programları kategorisinde Avrupa'nın En İyisi seçilerek altın ödülün sahibi olurken, “Çevreyle İlgili İletişim ve Farkındalık Çalışmaları” kategorisinde gümüş, “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ise bronz ödül kazandı.

