Zeren Group'tan Hollanda ve Polonya’ya 40 milyon dolarlık enerji yatırımı

Türkiye’nin köklü holdinglerinden Zeren Group, Avrupa’da gerçekleştireceği yenilenebilir enerji yatırımları için harekete geçti. Mali müşavirlik, inşaat, gayrimenkul, medya, açık hava reklamcılığı, bilgi teknolojileri ve otomotiv sektörlerinde çözüm sunan grup, Avrupa’da yenilenebilir enerji yatırımlarına imza atacak. Gruptan yapılan açıklamaya göre, Zeren Group, Avrupa'ya yönelik enerji yatırımları kapsamında Hollanda ve Polonya’da 40 milyon dolarlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeren Group CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, grubun İngiltere ve Karadağ’da bulunan yatırımlarına dikkat çekti. Zeren, yeni yatırımlar hakkında ise şunları söyledi: “Tüm yatırımlarımızda, potansiyelimizin karşılığını bulabileceğimize inandığımız ve olası fikirleri fırsata çevirebileceğimiz bir anlayışı benimsiyoruz. 2021’de de yurt dışı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Uzun süredir gündemimizde olan Hollanda ve Polonya’da yenilenebilir enerji yatırımları konusunu pandemi döneminde hızlandırdık. Bu ülkelerde, güneş ve rüzgar enerjisine yapacağımız yatırımlarla Zeren Group olarak, ülkemize milli gelir sağlama misyonumuzu sürdüreceğiz. En önemlisi de dünya şirketi olma yolunda bir büyük adım daha atacağız.”

Hedef, 3 yıl içinde 50 MW’lik portföye ulaşmak

Özellikle enerji ve turizm alanında gerçekleştirecekleri yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini belirten Mustafa Yiğit Zeren, “Pandemi sürecinde, uzun vadeli yatırımlarımızı daha geniş çapta ele alarak organize ettik. Zeren Group olarak 2021 yılında uluslararası yatırım ve stratejik alanlarda büyüme hedefindeyiz. Bu kapsamda öncelikle ele aldığımız sektörlerin başında yenilenebilir enerji yatırımları geliyor. Özellikle güneş enerjisi alanında gelişen teknolojilerin getirdiği maliyet avantajları yatırımları pozitif olarak ayrıştırıyor. Şu anda Hollanda, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere birkaç Avrupa ülkesinde yenilenebilir enerji projelerini geliştiriyoruz. Bu alanda enerji sektörünün önemli uluslararası oyuncuları ile işbirliği halindeyiz. Hedefimiz önümüzdeki 3 yıllık dönemde 50 MW’lik bir portföye ulaşmak.” şeklinde konuştu.

“Gelecek yenilenebilir enerjide”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın geleceği için hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Mustafa Yiğit Zeren, “Dünyanın enerji tüketimi giderek artarken fosil yakıt kaynakları da sürekli azalıyor. Her yıl bir öncekinden daha fazla enerji tüketiyoruz. Oluşan bu yüksek talebin karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmalıyız. Zeren Group olarak biz geleceğin yenilenebilir enerjide olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple güneş ve rüzgara yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.