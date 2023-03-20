Zer’in yeni Genel Müdürü Serhan Turfan oldu

Türkiye’nin ilk ve en büyük kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi Zer’de üst düzey atama gerçekleşti. 1995 yılından bu yana Ford Otosan’da farklı sorumluluklar üstlenen ve 2018 yılından itibaren Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı olan Serhan Turfan, Zer’in yeni Genel Müdürü oldu.

Kariyerine Ford Otosan’da Satış Planlama ve Lojistik Uzmanı olarak başlayan Turfan, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde, işletme yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 2022 yılında Harvard AMP programından mezun oldu.

"Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum”

Yeni göreviyle ilgili açıklamada bulunan Serhan Turfan “Ford Otosan’da görev aldığım süre boyunca Zer’i yakından tanıma ve birlikte çalışma fırsatım oldu. Zer, her geçen gün büyüyen ve iş alanını genişleten, dijital ve inovasyona yatırım yapan dinamik bir şirket. Zer’in Koç Topluluğu şirketlerine hizmet veren bir yapıdan Türkiye’nin en büyük kurumsal şirketlerine hizmet veren ve yurt dışında varlığını artıran bir şirkete dönüşüyor olması beni heyecanlandırıyor. Azmi ve başarma inancı yüksek çalışma arkadaşlarımla birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Dört buçuk yıldır Zer’in Genel Müdürü olan Mehmet Apak ise Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Müdürü ve Koç Holding A.Ş. Muhasebe Direktörü olarak Koç Topluluğu’ndaki görevlerini sürdürecek.