ZES de şarj lisansını aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions'un (ZES) şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunu onayladı.

ZES Dijital Ticaret AŞ, kendi elektrikli araç şarj istasyonlarını kurabilecek ve 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciliğinde faaliyet gösterebilecek.

Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, elektrikli şarj istasyonu pazarının sağlıklı şekilde büyümesi için bu adımın önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de toplam şarj ünitesi sayısı 3 bini buldu. Bu lisanslama ile önümüzdeki süreçte elektrikli araç pazarında ciddi bir ivmelenme başlayacağı öngörülüyor. Biz de EPDK'den aldığımız şarj ağı işletmeciliği lisansımız ile kendi şarj istasyonlarımızı kurmanın yanında sertifika vererek alt operatörlük sürecini de devreye alabilecek imkana sahip oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerjiyi dijitalleştirerek yöneten bir marka olma hedefiyle yazılım alanında da büyüyeceklerinin altını çizen Salman, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yürüttüğümüz elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetlerimizi ve bu konudaki projelerimizi Avrupa Birliği ve çevre ülkelere de taşıdık. Bugüne kadar Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsrail, İtalya, Karadağ, Polonya ve Yunanistan'da şirketlerimizin kurulumunu tamamladık. Orta ve uzun vadeli projeksiyonumuzda, Avrupa'nın tamamına yayılmış ve belli bir pazar büyüklüğüne sahip elektrikli araç şarj istasyonu operatörü olmak var."