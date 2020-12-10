ZES, elektrikli araç şarj istasyonları ağını 81 ile yaydı

Türkiye’de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli araçlar, çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor.

Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle “geleceğin enerji şirketi” hedefi doğrultusunda ilerleyen Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu ZES markası ile elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'deki şarj istasyonu ağını genişletmeye devam ediyor. Yaptığı son yatırımlarla birlikte elektrikli araç şarj istasyonu ağını 81 ile yayan ZES, 420’den fazla lokasyonda ve 710’dan fazla araca aynı anda hizmet verebiliyor.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla ve Balıkesir gibi ağırlıklı büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirlerini birbirine bağlayan ZES; lokasyon, istasyon ve soket sayısını da her geçen gün artırıyor.

Farklı rotaların oluşturulabilmesi ve elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla çalışmalarına devam eden ZES, elektrikli araç sahiplerinin evlerine veya iş yerlerine özel ya da paylaşımlı olarak şarj istasyonu kurulumu da gerçekleştiriyor.

"Altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Enerji sektörü, elektrifikasyon, dijitalizasyon ve otomasyon kulvarında hızla ilerlerken iklim krizi ile mücadele adımı olarak dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini de hızla benimseyerek hayata geçiriyor. Elektrikli araçlar özellikle şehirlerdeki karbon salımını azaltmak için bu alandaki en büyük adımlardan biri olacak. Bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve Zorlu Enerji olarak hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ZES markamızla elektrikli otomobillerin ülkemizdeki devinimini hızlandırmayı ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda, bugün 81 ilin tamamını elektrikli otomobil şarj istasyonu ile donatmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte elektrikli araçlara ilgi artarken biz de şarj istasyonu konusundaki gerekli yatırımları yaparak ülkemizin dört bir yanındaki elektrikli otomobil sahiplerine kesintisiz sürüş keyfi sağlıyoruz. Altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık, artık elektrikli otomobilleri ülkemizde daha yoğun bir şekilde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.