ZF ile ağır ticaride katarlama konvoyu mümkün

25 Ekim 2018

ZF’nin sunduğu teknolojiler, ticari araçların görme, düşünme ve uygulama gibi yetkinliklere sahip olmasına olanak sağlıyor. Algılayıcılar, denetim yazılımları ve işletim sistemleri arasındaki etkileşim, katarlama konvoyu çalışmalarında büyük önem taşıyor. ZF, 2021 yılına kadar Avrupa yollarında çok markalı katarlama konvoyu hedefinin gerçekleşmesi amacıyla, AB tarafından destek verilen ENSEMBLE isimli projede, kamyon üreticileriyle birlikte çalışıyor.

Proje bir katarlama konvoyu oluşturmak için bir araya gelen çok sayıda üreticinin kamyonlarını içerdiğinden, ağ oluşturma standartları kritik öneme sahip. ZF’nin mevcut portföyünde sahip olduğu teknolojik birikim, kamera ve radar algılayıcıları, ZF ProAI süper bilgisayarı, ReAx elektrohidrolik ticari araç sürüş ve TraXon şanzıman sistemleri gibi bir katarlama konvoyu oluşturmayı mümkün kılacak birçok kabiliyeti içinde barındırıyor.

ZF’nin Ticari Araç Teknolojileri Bölümü Başkanı Fredrik Staedtler, “Katarlama konvoyu gibi sürüş fonksiyonları oluşturmak, ZF’nin yenilikçi teknolojileriyle mümkün. Kamyon üreticilerine taşımacılığı daha verimli kılan ve sahiplik maliyetleri üzerinde olumlu etkisi olan ağ bağlantılı sistemler sunuyoruz. “ şeklinde bir açıklama yaptı.

İki ya da daha fazla kamyonun arka arkaya ve yakın mesafede sürüş içerisinde bulunmasıyla katarlama konvoyu oluşturuluyor. Böylelikle, konvoyun başındaki kamyonu takip eden diğer kamyonlar için aerodinamik sürtünme azalırken yakıt tüketiminde %20’ye varan tasarruf sağlanmış oluyor.

Çok markalı katarlama konvoyu oluşturulması

Konvoydaki kamyonlar arasındaki mesafeyi optimum uzaklıkta tutmak, araçlar arasında kurulan ağ bağlantısı ile mümkün oluyor ve sürücü reaksiyon etkisi tamamen ortadan kalkıyor. Kamyonların frenleme ve sürüş dinamikleri, konvoyun başındaki aracın hareketlerine göre gerçek zamanlı olarak tasarlanıyor. Algılayıcıların okuduğu bilgiler ve otonom sürüş fonksiyonları sayesinde, konvoyun başında araç şerit ihlali yapsa dahi, takip eden araçlar her zaman kendi şeritlerinde ilerliyorlar.

ZF, katarlama konvoyu oluşturmanın fizibilitesini çok sayıda projede test etti. ZF, AB-ENSEMBLE projesinin bir parçası olarak, çok markalı katarlama konvoyu oluşturma işinin gereksinimlerini yerine getirdi. Çok markalı tanımı, farklı kamyon üreticilerinin ürettikleri kamyonların oluşturduğu katarlama konvoyları anlamına geliyor. Sahada farklı markalarda araçlara sahip olan çok sayıda filo bulumaktadır. Alman Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen aFAS isimli bir başka projede, yol yapım işlerinin bir parçası olan güvenlik araçları için katarlama konvoyu oluşturulması konusunda, ZF aktif bir rol üstlenmiştir. Bu proje, “Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülü çatısı altında, ilk defa olmak üzere, 2019 yılı için “Kamyon İnovasyon Ödülü” sahibi oldu. ZF, son zamanlarda Avrupa genelinde katarlama konvoyu oluşturma ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve ilerleyen yıllarda bu konuyu Kuzey Amerika pazarına aktarmayı planlıyor.