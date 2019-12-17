ZF, yeni nesil 8 vitesli otomatik şanzıman tasarladı

17 Aralık 2019

ZF, içten yanmalı motorların 2030 yılına gelindiğinde tüm yeni araçların en az yüzde 70'ini oluşturmaya devam edeceğini öngörüyor. Ancak, plug-in hibrit tahrik sistemi, motorda karbondioksit salınım oranını önemli ölçüde azaltabilir. Bu durum, yalnızca şarj ile günlük trafikte araç kullanmayı mümkün kılacak bir elektrik menziline ve elektrik gücüne bağlıdır. ZF, yeni nesil 8 vitesli otomatik şanzımanın şarjlı modeliyle bunun temelini attı.

Elektrikli motor, maksimum 160 kilowatt gücünde olup, 80 kilowatt‘lık aralıksız çalışma özelliği bulunuyor. İçten yanmalı motor devreye girmeden 450 Nm maksimum tork elde edilir. Bu sayede elektronik mod ile içten yanmalı mod arasında hızlı geçiş sağlanabiliyor. ZF, kendi bünyesinde geliştirilmesine ağırlık verdiği yeni nesil elektrikli motorlar ve bunlarda sargılı bakır tel yerine kaynaklı bakır çubuk kullandığı için, montaj hacminde ciddi bir artış olmuyor. “Saç tokası tekniği” olarak bilinen bu teknoloji, bakır yoğunluk seviyesinin önemli ölçüde artmasını sağlıyor ve böylece güç yoğunluğu üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip oluyor.