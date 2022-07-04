Zincirlikuyu’da dev projenin müteahhidi iflas etti

Leyla İLHAN / İSTANBUL

İstanbul’un en değerli lokasyonlarında Zincirlikuyu’da Türkerler İnşaat’la birlikte 59 katlı iki kulenin inşaatına başlayan Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnşaat AŞ hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Bankalara 600 milyon dolar borcu olduğu belirtilen şirket hakkındaki iflas kararını 30 Haziran’da İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi verdi. Projede yarım kalan daireleri ise Türkerler İnşaat tamamlayacak.

2011 yılında başlamıştı

Şirketin iflasa gitmesinde rol oynayan 931 daireli Çiftçi Towers, 2011 yılında başlamıştı. Konutun yanı sıra 10 bin m2 ofis, 68 bin m2 ticari alan, depo ve teknik kat alanları ve 2 bin 500 araçlık otopark bulunan projenin tasarımını İngiliz John McAslan hazırlamıştı. 7’inci katından itibaren deniz gören dairelerin yer aldığı proje, kaçak katlar, AVM alanına fazladan imar nedeniyle tamamlanamadı. Daha sonra imar barışıyla kaçak katlara ilişkin sorunlar çözülse de bu seferde projenin finansman yapısı, ortaklar arasındaki ilişkiler, Türkerler ve Çiftçiler arasındaki anlaşmazlıklar ve maliklerin azalan güveni nedeniyle proje yürüyemedi.

Milyonluk daireler icradan satılık

İflas kararından sonra satış dahil bundan sonraki sürecin İflas İdaresi tarafından yürütüleceği ifade edilirken, bankalara olan borç nedeniyle 173 daire 10 milyon ile 140 milyon TL arasında değişen fiyatlarla haziran ayından itibaren icradan satışa çıkarılmıştı. Ancak çoğu dairenin satışı, proje lansman fiyatının altında gerçekleşmekte.

AVM, ofis ve sosyal alanlar ne olacak?

Çiftçiler Gayrimenkul’ün iflasına karar verilmesi ile yapımı devam eden konutlardaki hukuki sorumluluğu nedeniyle Türkerler İnşaat’ın tamamlaması bekleniyor. Hedefte bu yıl içinde konutların bitirilmesi yer alıyor. Ancak AVM, ticari alan ve ortak alanları kimin yapacağı konusunda henüz bir netlik oluşmadı.

Borçlara teminat gösterilmiş

Bir kısım daire sahiplerinin Avukatları Alper Erdem ve Şafak Varol’un verdiği bilgiye göre, Çiftçiler Gayrimenkul’ün daha önceki borçlarına ve proje finansmanına karşılık olarak Çiftçi Towers’ı teminat olarak gösterdiğini dile getirdi. Erdem, “1 yıllık cezai şart için iflas talepli takip başlattık. Çiftçiler buna itiraz edince iflas davası açtık. Bu iflas davasında talebimiz 90 bin dolar. Mahkeme bu rakamı takribi 40 bin dolara indirdi ve Çiftçilere parayı depo etmesi için süre verdi. Çiftçilere bu parayı mahkemeye depo edemedi” dedi.

Daire üstünde 600 milyon dolarlık ipotek

Bundan sonraki süreçte İflas İdaresi’ni muhatap alacaklarını kaydeden Erdem, “Çiftçilerin iflas kararını üst mahkemeye götürme hakkı var. Kat maliklerinden 13 kişi tapu alamazken, tapusunu alanların ise daireleri bitmedi. Tapusunu alamayan hak sahiplerinin tapuları üzerinde hem 600 milyon dolar ipotek var hem de onlarca milyon liralık hacizler bulunuyor. İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi’nin kararının kesinleşmesi ile bu mülkler üzerindeki haciz kayıtları düşebilir ancak her halükarda Garanti Bankası ve İş Bankası’nın hak sahiplerinin malları üzerindeki ipoteği kaldırması gerekecek. Bankalar bu güne kadar bu konuda ilkeli bir yaklaşım sergilediler, biz de böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Buna karşın daire sahiplerinin de zamanında teslim edilmemesi nedeniyle daire başına 400 - 600 bin dolar üzerinde cezai şart alacakları oluştu. Tapusunu almak için hukuki yollara başvurmayanların daireleri Çiftçiler’in borçları yüzünden satılma tehlikesi de sürüyor” dedi.