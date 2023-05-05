Ziraat Bankası 1 milyar dolarlık seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi

Ziraat Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı’nın (Diversified Payments RightsDPR) kuruluşunu tamamlayarak, program altında 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, toplamda 1 milyar dolar tutarında ihraç gerçekleştirdiğini açıkladı.

İşleme ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar,

“Dış finansmanda, ürün bazlı çeşitlendirme ve derinleşme stratejisi ile uyumlu olarak DPR Programımızın kuruluşunu tamamladık ve bu kapsamda ilk ihraçları başarıyla gerçekleştirdik.

"Dış ticaretin finansmanına katkı vermeyi sürdüreceğiz"

Özellikle küresel belirsizliklerin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı koşullara rağmen, seküritizasyon ihracımıza küresel ölçekte etkin yatırım bankalarından katılım

olduğunu gözlemledik. Ziraat Bankası olarak temin ettiğimiz bu kaynakla, dış ticaretin finansmanına katkı vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.