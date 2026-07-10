Ziraat Bankası 2030 iklim geçiş hedeflerini açıkladı

Ziraat Bankası, Türki­ye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine kat­kı sağlayacak İklim Geçiş Yol Haritası’nı kamuoyuyla pay­laştı. Banka, elektrik üretimi, demir-çelik, çimento ve tarım (bitkisel üretim) sektörlerin­de 2030 yılına yönelik bilim temelli emisyon yoğunluğu azaltım hedeflerini açıklaya­rak sürdürülebilir finans ala­nındaki kararlılığını ortaya koydu.

Yoğunluk bazlı hedefleme modeli benimsendi

Ziraat Bankası’nın yakla­şımının merkezinde, ekono­mik büyüme ile karbonsuz­laşmayı aynı anda yürütme anlayışını içeren “yoğunluk bazlı hedefleme” modeli yer alıyor. Banka, sektörel ayrım gözetmeden yüksek emisyon­lu alanlardaki teknoloji mo­dernizasyonu ile yenilene­bilir enerji yatırımlarını fi­nanse ederek müşterilerinin dönüşümüne öncülük ediyor. Belirlenen hedefler; elektrik, demir-çelik ve çimento sek­törleri için IEA 2050 Net Sı­fır senaryoları, tarım sektö­rü için ise SBTi FLAG 1,5°C uyumlu patikalar referans alınarak oluşturuldu. Yol ha­ritası ayrıca IFRS, ITPN ve PCAF gibi uluslararası rapor­lama ve finansal çerçeveler­le uyumlu şekilde hazırlandı.

Temiz enerji dönüşümüne finansman desteği

Elektrik üretim portföyün­de yenilenebilir enerji yatı­rımlarının payını artırma­yı sürdüren Ziraat Bankası; rüzgâr, güneş ve hibrit enerji santrallerinin yanı sıra enerji depolama sistemleri ve şebe­ke modernizasyonu yatırım­larını öncelikli finansman alanları arasında konumlan­dırıyor. Demir-çelik sektö­ründe düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişi hızlan­dıracak modernizasyon yatı­rımları ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik projeler, Banka’nın desteklediği önce­likli dönüşüm alanları arasın­da yer alıyor. Çimento sektö­ründe ise alternatif ham mad­de ve yakıt kullanımı, atık ısı geri kazanımı, enerji verimli­liği uygulamaları ve uzun va­dede karbon yakalama tekno­lojilerine yönelik yatırımlar destekleniyor. Türkiye tarı­mının en güçlü finansal des­tekçisi olan Ziraat Bankası; hassas tarım uygulamaları, modern sulama sistemleri, tarımsal işletmelerde yenile­nebilir enerji kullanımı ve ye­ni nesil tarım makinelerinin finansmanı ile sürdürülebi­lir üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Reel sektörün dönüşümünü desteklemeyi hedefliyoruz”

Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Firma Analiz Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu, İklim Geçiş Yol Haritası’na ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İklim dönüşümünü yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla, kendi operasyonlarımızda hayata geçirdiğimiz Türkiye finans sektörünün en büyük güneş enerjisi santrali yatırımımız ve sıfır atık uygulamalarımızın yanı sıra, asıl etkiyi reel sektörün dönüşümünü destekleyerek oluşturmayı hedefliyoruz. Yeşil ve geçiş finansmanının gücünü kullanarak müşterilerimizin düşük karbonlu ekonomiye uyumunu desteklemeye, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine giden yolda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”