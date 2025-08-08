Ziraat Bankası, Arnavutluk’ta şube açıyor

Ziraat Bankası, gerekli süreçleri tamamlayarak Arnavutluk Merkez Bankası’ndan kuruluş iznini aldı. Tiran’da açılacak şube, Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Bosna Hersek’in ardından Balkanlarda faaliyet gösterilen 6’ncı ülke olacak.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Yurtdışı ağımızı her geçen gün güçlendirerek ülkemizin dış ticaretine ve karşılıklı yatırımlara stratejik destek sunuyoruz. Türkiye’nin dış ticaret hacminin %20’sinden fazlası Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleşiyor. Avrupa Birliği üyelik süreci devam eden ve ekonomik potansiyeli yüksek Arnavutluk’taki şubemizin, Türkiye ile Batı Balkanlar arasındaki ticaret ve yatırımları destekleyeceğine inanıyoruz” dedi.

Küresel ağ genişliyor

Yurtiçi ve yurtdışı iştirakleriyle 200 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğe sahip Ziraat Finans Grubu, faaliyet gösterdiği 21 ülkenin 10’unda, Balkanlarda ise Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Karadağ’da tek Türk bankası konumunda bulunuyor. Son iki yılda 4 yeni ülkede bankacılık lisansı alan banka, bu alanda Türk bankalarına öncülük ediyor.