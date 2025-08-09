Ziraat Bankası, Balkanlar'daki 6. şubesini Arnavutluk'a açıyor

Tiran şehrinde açıla­cak şubeyle Ziraat Bankası, Bul­garistan, Kosova, Karadağ, Yu­nanistan ve Bosna Hersek'ten sonra Balkanlar'da faaliyet gös­terdiği ülke sayısını 6'ya, dünya genelinde ise 21'e çıkarıyor. Zira­at Bankası Genel Müdürü Alpas­lan Çakar, "Yurt dışı ağımızı her geçen gün güçlendirerek Türki­ye'nin dış ticaretine ve karşılık­lı yatırımlara stratejik destek su­nuyoruz. Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 20'sinden fazla­sı Ziraat Bankası aracılığıyla ger­çekleşiyor. Küresel ağ bu hacmi önemli ölçüde destekliyor” dedi.

“2 yılda 4 yeni ülkede lisans aldık”

Yurt içi ve yurt dışı iştirakle­ri ile birlikte 200 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğüyle Zi­raat Finans Grubu’nun, faaliyet gösterdiği 21 ülkenin 10'unda, Balkanlar'da ise Yunanistan, Bul­garistan, Bosna Hersek ve Kara­dağ'da tek Türk bankası konu­munda olduğunu belirten, Çakar, “Son 2 yılda 4 yeni ülkede banka­cılık lisansı aldık ve bu alanda da Türk bankalarına öncülük ediyo­ruz. AB üyelik süreci devam eden ve ekonomik olarak önemli potan­siyel barındıran Arnavutluk'taki şubemizin, Türkiye ile Batı Bal­kanlar arasındaki dış ticareti ve yatırımları destekleyerek ülkele­rimiz arasındaki ekonomik ve fi­nansal iş birliğine çok önemli kat­kılar sağlayacağına, bankamızın bölgedeki etkinliğini pekiştire­ceğine inanıyoruz” diye konuştu. Bankanın genişleyen yurt dışı teş­kilatı ve güçlü muhabir banka ağı aracılığıyla Türkiye'nin dış tica­ret hacmini büyütmeye ve karşı­lıklı yatırım akışlarını geliştirme­ye devam ettiğini kaydeden Çakar, "Aynı stratejik vizyonla yeni coğ­rafyalarda hizmet noktalarımızı devreye almak üzere çalışmaları­mızı sürdürmekteyiz” dedi.