Ziraat Bankası, Balkanlar'daki 6. şubesini Arnavutluk'a açıyor
Balkanlar'daki etkinliğini artırmayı hedefleyen Ziraat Bankası, gerekli süreçleri tamamlayarak Arnavutluk Merkez Bankası’ndan kuruluş izni aldığını duyurdu.
Tiran şehrinde açılacak şubeyle Ziraat Bankası, Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Bosna Hersek'ten sonra Balkanlar'da faaliyet gösterdiği ülke sayısını 6'ya, dünya genelinde ise 21'e çıkarıyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Yurt dışı ağımızı her geçen gün güçlendirerek Türkiye'nin dış ticaretine ve karşılıklı yatırımlara stratejik destek sunuyoruz. Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 20'sinden fazlası Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleşiyor. Küresel ağ bu hacmi önemli ölçüde destekliyor” dedi.
“2 yılda 4 yeni ülkede lisans aldık”
Yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ile birlikte 200 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğüyle Ziraat Finans Grubu’nun, faaliyet gösterdiği 21 ülkenin 10'unda, Balkanlar'da ise Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Karadağ'da tek Türk bankası konumunda olduğunu belirten, Çakar, “Son 2 yılda 4 yeni ülkede bankacılık lisansı aldık ve bu alanda da Türk bankalarına öncülük ediyoruz. AB üyelik süreci devam eden ve ekonomik olarak önemli potansiyel barındıran Arnavutluk'taki şubemizin, Türkiye ile Batı Balkanlar arasındaki dış ticareti ve yatırımları destekleyerek ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve finansal iş birliğine çok önemli katkılar sağlayacağına, bankamızın bölgedeki etkinliğini pekiştireceğine inanıyoruz” diye konuştu. Bankanın genişleyen yurt dışı teşkilatı ve güçlü muhabir banka ağı aracılığıyla Türkiye'nin dış ticaret hacmini büyütmeye ve karşılıklı yatırım akışlarını geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Çakar, "Aynı stratejik vizyonla yeni coğrafyalarda hizmet noktalarımızı devreye almak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.