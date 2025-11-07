Ziraat Bankası üçüncü çeyrekte 7,9 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaştı
Ziraat Bankası, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü 7,9 trilyon TL’nin üzerine çıkararak sektördeki liderliğini sürdürdü. Banka, 113,7 milyar TL net kârla yılın ilk 9 ayında sektörün en kârlı bankası olmaya devam etti.
Ziraat Bankası, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü
büyümesini sürdürdü.
Banka, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla sektördeki liderliğini pekiştirirken, finansal büyüklüğünü artırarak ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sundu.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda bilanço kalitesini güçlendirdiklerini belirterek, “Nakdi kredilerimiz 3,9 trilyon TL’yi aştı. Gayrinakdi kredilerle birlikte reel sektöre sağladığımız toplam finansman 5,3 trilyon TL’ye ulaştı” dedi.
Sürdürülebilirlik odaklı projeler
Çakar, bankanın kredi portföyünde KOBİ'ler, tarım ve üretim odaklı sektörlerin ağırlığını koruduğunu vurgulayarak, “Ekonomiye katma değer sağlayan alanlara finansman sağlamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı projelere desteğimiz artarak sürüyor” ifadelerini kullandı.
Dijital bankacılıkta en yüksek aktif müşteri sayısına sahip olduklarını dile getiren Çakar, dış ticaret finansmanında global muhabir ağıyla öne çıktıklarını, bankanın önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve yeşil finansman başlıklarına odaklanacağını söyledi.