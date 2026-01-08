Ziraat Bankası ve TÜBİTAK’tan kripto varlık saklamada yerli atılım

Ziraat Bankası ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol; kripto varlık saklama (custody) altyapısı başta olmak üzere siber güvenlik, büyük veri, yapay zekâ, blokzincir, dijital varlık teknolojileri ve kuantum bilişim gibi kritik alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor. İş birliğiyle iki kurumun finansal ve teknolojik yetkinlikleri bir araya getirilerek Türkiye’nin dijital finans alanında daha güçlü, güvenli ve rekabetçi bir konuma taşınması hedefleniyor.

Protokolün ilk fazında, blokzincir teknolojilerinin temel bileşenlerinden biri olan Dijital Varlık Saklama Altyapısı için sözleşme imzalandı ve geliştirme süreci başlatıldı. Fazlar hâlinde ilerleyecek proje kapsamında, Türkiye’de tamamen yerli ve milli, tüm düzenlemelerle uyumlu bir kripto varlık saklama mimarisinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Geliştirilecek altyapının, ulusal ölçekte referans kabul edilecek yeni bir standart oluşturması amaçlanıyor.

İleri teknolojilerde ortak Ar-Ge

Kripto varlık saklama çözümlerine ek olarak siber güvenlik, büyük veri, yapay zekâ ve kuantum teknolojileri alanlarında da ortak Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda geliştirilecek ileri teknoloji tabanlı ürünlerin, finansal altyapı tasarımı ve kriptografi alanlarında stratejik bir Ar-Ge ekosistemini beslemesi bekleniyor.

Çakar: Ulusal standart oluşturacağız

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, iş birliğinin Türkiye’nin finansal teknoloji kapasitesi için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Çakar, yerli ve milli teknoloji üretme kapasitesini artırarak blokzincir tabanlı dijital varlık saklamada ulusal bir standart oluşturmayı hedeflediklerini; siber güvenlikten yapay zekâya uzanan geniş teknoloji yelpazesindeki ortak ürünlerin Ziraat Finans Grubu’nun dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Aydın: Milli teknoloji hamlesine katkı

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın ise protokolü kurumlar arası teknolojik paydaşlığın değerli bir adımı olarak niteledi. TÜBİTAK BİLGEM’in yetkinlikleri ile Ziraat Bankası’nın finans tecrübesinin birleşmesiyle, dijital varlıkların güvenli şekilde saklanmasını sağlayacak sistemlerin geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Aydın, uzun vadeli iş birliğinin ülkenin dijital altyapısına somut katkı sunacağını kaydetti.