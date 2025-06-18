Ziraat Bankası'na 500 milyon dolarlık yeni finansman

Ziraat Bankası, Kuwait Finance House iş birliğiyle 500 milyon dolarlık murabaha finansmanını hayata geçirerek dış ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamayı sürdürüyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, konuya ilişkin açıklamasında, “Küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, alternatif finansman yöntemlerinin ve uluslararası iş birliklerinin önemini artırıyor. Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na duyulan güvenin göstergesi. Bu tür iş birlikleriyle hem büyük şirketlerin hem de KOBİ’lerin dış ticaret finansmanına erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de benzer stratejik finansman anlaşmalarını hayata geçirmeyi hedefliyor.