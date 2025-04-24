Ziraat Bankası’ndan bir ilk: Toplam 1,75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti

Ziraat Bankası, 29 ülkeden 69 bankanın katılımıyla 1,75 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağlayarak Türkiye’de sürdürülebilirlik temalı en yüksek tutarlı krediye imza attı.

İşleme 29 ülkeden 69 banka katılırken, Ziraat Bankası geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yenilemiş oldu. Bu yıl kredinin faiz maliyetinde 90 baz puanlık bir düşüş sağlandı. Ayrıca 8 ülkeden 11 yeni banka da sürece dahil oldu.

Kredinin sürdürülebilir tarım projeleri, dış ticaretin finansmanı ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilmesi planlanıyor. Ziraat Bankası, bu yılki sendikasyon kredisinde performans kriteri olarak “sürdürülebilir tarımın finansmanı” ve “düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı” hedeflerini belirledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Zorlu küresel koşullara rağmen bu güçlü talep, Türkiye’ye ve Ziraat Bankası’na olan güveni yansıtıyor. Bu sadece başarılı bir finansal işlem değil, ülkemize duyulan inancın açık bir göstergesidir" dedi.

Çakar, kaynak çeşitliliğini ve dış ticaretteki pazar payını artırmayı hedeflediklerini belirterek, katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.