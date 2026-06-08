Ziraat Bankası'ndan kredi kartı iddialarına açıklama

Ziraat Bankası, bazı sosyal medya platformlarında kredi kartlarına yönelik işlem denemeleriyle ilgili paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Banka, yapılan incelemelerde herhangi bir veri sızıntısı ya da güvenlik ihlaline rastlanmadığını belirterek, müşterilerin finansal varlıkları ve kişisel verilerinin güvenliğinin en yüksek öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında Bankamız kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımlar yer almaktadır.

Bankamız tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerimizde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmemiştir.

Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu işlem denemeleri, güvenlik sistemlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmiş, gerekli kontroller ve koruma mekanizmaları devreye alınmıştır. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir.

Müşterilerimizin finansal varlıklarının ve kişisel verilerinin güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Güvenlik sistemlerimiz ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmakta ve olası risklere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır"