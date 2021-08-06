Ziraat GYO'dan 72,6 milyon TL konsolide net dönem karı

Sahip olduğu 7,5 milyar TL piyasa değeriyle alanında Türkiye'nin ende gelen gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri arasında yer alan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO), 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2016 yılında kurulan ve gerçekleştirilen halka arz ile 6 Mayıs 2021’de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Ziraat GYO, 2021 yılının ilk altı ayında 72,6 milyon TL konsolide net dönem karı elde etti.

Geçen yılın aynı döneminde şirketin net dönem karı 15,2 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'de 9 şehirde, Almanya ve Bosna-Hersek'te ise birer şehirde olmak üzere toplam 3 ülke ve 11 şehirde, değeri 5,1 milyar TL'ye ulaşan gayrimenkul portföyü bulunan şirketin aktif büyüklüğü 2020 yılsonundan bu yana yüzde 31,7 artarak 7,2 milyar TL'ye, yatırım amaçlı gayrimenkulleri yüzde 8 artarak 5,1 milyar TL'ye, özkaynakları ise halka arz ile birlikte yüzde 38,3 artış ile 7 milyar TL’ye ulaştı.

2021’in ilk yarısında konsolide bazda 42,3 milyon TL kira geliri elde eden şirketin satış gelirleri ise aynı dönemde 36,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Zira getirili gayrimenkullerin payı yüzde 79'a çıkacak

2021 yılı hasılat ve kar öngörülerine planlanan şekilde ulaşılacaklarını söyleyen Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nin inşaatının hızla devam ettiğini ve 2022 yılı Haziran ayı içerisinde finans merkezinde yaşamın başlamasının hedeflendiğini aktardı. Ziraat Kuleleri'nin kiralanması ile birlikte portföydeki kira getirili gayrimenkullerin payının yüzde 36'dan yüzde 79'a yükseleceğine işaret eden Özdilek, bunun da doğal olarak kira gelirlerine önemli oranda katkı sağlayacağını vurguladı.

Şirketin kar dağıtım politikasına da değinen Özdilek, "2021-2022 yıllarına ilişkin dağıtılabilir kârımızın en az yüzde 10'unu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi'nin tamamlanmasını takiben 2023 yılı ve sonraki yıllarda ise dağıtılabilir kârımızın en az yüzde 30'unu yatırımcılarımıza nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak üzere kar dağıtım politikamız oluşturuldu.” açıklamasını yaptı.