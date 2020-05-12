Ziraat ve Migros’tan çiftçi için işbirliği

12 Mayıs 2020

Migros ve Ziraat Bankası’nın, tarımın geleceğine yatırım yapmak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı amacıyla geliştirdikleri ‘Üretici Finansman Sistemi’ne ilişkin protokol, Migros Ticaret İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ve Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf tarafından imzalandı. Çiftçi - market - banka işbirliği ile Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında çiftçiler, Migros’ta satılacak ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat Bankası’ndan peşin olarak alabilecek.



Proje ile ürünlerini Migros’a satan üreticilere, ürünleri daha raflarda tüketicilere sunulurken alacaklarının ödenmesi Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Böylece, bir yandan üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil etmesi sağlanırken, bir yandan da üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirindeki aracılar azaltılarak gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlanmış olacak.



Çiftçi alacak vadesi beklemeyecek



Halen uygulamada olan sistemde çiftçiler ürünlerini sattıklarında, alacaklarını tahsil edebilmek için belirli bir vadeyi beklemek ve bu dönemin finansman maliyetine katlanmak zorunda kalıyor. Uygulamaya konulan yeni sisteme göre ise Migros, doğrudan ürün aldığı çiftçileri Ziraat Bankası’na bildirecek. Banka, Migros’un vereceği bilgilere göre her çiftçi için bir kredi limiti oluşturacak. Çiftçiler ürünlerini Migros’a teslim ettiklerinde, buna ilişkin bilgiler online çalışan özel bir veri akışı sistemi ile otomatik olarak Ziraat Bankası’na da aktarılacak. Banka çok uygun bir oranla iskonto uygulayıp, çiftçilerin Migros’tan olan alacaklarını satışın gerçekleşmesini takip eden iş günü çiftçinin hesabına aktaracak.



Migros, satınalma sırasında belirlediği ödeme gününde ödeme tutarını aktardığında krediler tahsil edilmiş olacak. Bu işlemler için çiftçilerden ayrıca bir teminat alınmayacak ve Migros’a sattığı ürünlerin bedeli aynı zamanda kredinin de teminatını oluşturacak. Bütün bu akış, Migros ve Ziraat Bankası arasında bu konu özelinde oluşturulan online veri akışı sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek.



Tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacak



Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, protokolle, çiftçilere yalnızca üretim aşamasının finansmanıyla değil, aynı zamanda ürününün doğrudan pazara ulaştırılması ve alacaklarını vade beklemeden hızla tahsil ederek üretimlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilmelerine imkan sağlayarak da destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Pişmaf, “Çiftçi, Migros ve Ziraat Bankası üçgeninde kapalı devre bir sistem içerisinde tedarik zincirinin kısalacağını ve bunun da tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

Migros Ticaret İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, Migros’un cirosunun yüzde 77’sinin tarıma dayalı olduğunu kaydederek “Tarım Kredi Kooperatifleri’nden yıllık 100 milyon TL’lik alım yapıyoruz. Bu kanalla hem büyük hem de orta ve küçük ölçekli üreticilere ulaşabiliyoruz. Bunun yanında bireysel alım yaptığımız da yaklaşık 15 bin çiftçimiz bulunuyor. Ziraat Bankası ve Migros, Türkiye’nin 81 ilinde olduğu için çiftçilerimiz hem pazarı da hem de finansmanı yanı başlarında bulmuş olacaklar. Tarladaki mahsule sahip çıkıyoruz” dedi.