Ziraat Yatırım, Sabancı Holding'in hedef fiyatını yeniledi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Ziraat yatırım da Sabancı Holding için hedef fiyatını 60,3 TL’den 80,15 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Haber Merkezi
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2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 5 aracı kurum daha Sabancı Holding'in hisse hedef fiyatında güncelleme yapmıştı.
Ziraat Yatırım
Ziraat Yatırım, Sabancı Holding için hedef fiyatını 60,3 TL’den 80,15 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.