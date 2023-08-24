Ziraat yatırım Ülker'in hedef fiyatını yükseltti!
Ziraat Yatırım, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) hissesinde yeni hedef fiyatını açıkladı. Ynei hedef fiyatıyle birlikte Ülker'in potansiyel getiri oranı yüzde 32'ye yükseldi.
Ziraat Yatırım, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) hissesinde yeni hedef fiyatını açıkladı. Ynei hedef fiyatıyle birlikte Ülker'in potansiyel getiri oranı yüzde 32'ye yükseldi. Şirketin 2023 2. çeyrek bilanço verilerini açıklamasının ardından kurumlar hedef fiyatını revize etmeye başladı.
Ziraat Yatırım 'AL' tavsiyesini korudu
BIST endeksinde #ULKER koduyla fiyatlanan şirketin hisseleri için Ziraat Yatırım uzmanları hedef fiyatını 57,00 TL'den 71,00 TL'ye yükseltti. Haftanın dördüncü işlem günü itibariyle verilen yeni hedef fiyat sonrası ULKER hissesinde getiri potansiyeli yüzde 32 oldu. Ziraat Yatırım uzmanları ULKER hissesi için ''AL'' tavsiyesini koruyor.