Ziraat’ten ekonomiye 4,9 trilyon liralık kaynak

Ziraat Bankası’nın ilk 6 aylık bilanço sonuçları açıklan­dı. Buna göre, Ziraat Banka­sı’nın ilk 6 aylık net karı 64 milyar 10 milyon lira olarak gerçekleş­ti. Bu dönemde bankanın toplam aktifleri 6 trilyon 939 milyar lira­ya ulaşırken öz kaynakları ise 575 milyar 949 milyon liraya yükseldi. Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında küresel piyasalardaki belirsizlik­lere rağmen büyümesini sürdüre­rek, Türk ekonomisine katkı sağ­lamayı da sürdürdü. Banka yılın ilk 6 ayında 3 trilyon 574 miyar 717 milyon lirası nakdi, 1 trilyon 367 milyar 385 milyon lirası da gayri nakdi olmak üzere Türk ekonomi­sine 4 trilyon 942 milyar 102 mil­yon liralık kaynak sağladı. Ban­kanın yılın ilk 6 ayındaki toplam mevduatı da 4 trilyon 511 milyar 297 milyon lira olarak gerçekleşti.

“Aktif büyüklükte lider banka konumundayız”

Açıklamada bankanın yılın ilk yarısı sonuçlarına ilişkin görüşle­rini paylaşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025’in ilk altı aylık döneminin küresel öl­çekte devam eden ekonomik be­lirsizlikler ile jeopolitik gelişme­lere sahne olduğunu belirtti. Ça­kar, “Türkiye ekonomisinde ise uygulanmakta olan ekonomi poli­tikası ile makroekonomik hedef­lere ve Orta Vadeli Programa bağlı kalınarak dezenflasyon sürecinin hızlanmasında önemli bir mesafe alınmıştır. Ziraat Bankası yılın ilk yarısında da yüksek performansı­nı korudu. Banka güçlü mali yapısı ve çeşitlendirilmiş kaynak kom­pozisyonu ile sürdürülebilir büyü­meye devam ediyor” açıklamasın­da bulundu.

Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklükte de lider banka konu­munda bulunduğuna dikkati çe­kerek, aktif büyüklüklerinin yılın ilk yarısında 6,9 trilyon lirayı aş­tığını bildirdi. Çakar, “Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,5 trilyon lirayı aşar­ken, gayrinakdi kredilerle birlik­te ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklü­ğü 4,9 trilyon lira olarak gerçekleş­ti. Bu süreçte bankamız başta ta­rım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sektör­lerin öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürdü” değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın her ala­nında çözüm odak­lı şekilde sür­dürülebilir ve ulaşılabi­lir finans­man des­teklerini sunduklarını kaydeden Çakar, yapısal sorunların çözümüne yö­nelik olarak sektörün ilgili tüm paydaşlarıyla çalışmalarını sür­dürdüklerini aktardı.

8 milyar dolarlık dış ticaret işlemi

Çakar, 20 farklı ülkede bulu­nan iştirakleri ve yurt dışı şubeleri aracılığıyla yılın ikinci çeyreğin­de de Türkiye’nin dış ticaret hac­minin büyümesine ve karşılıklı yatırımların artmasına olum­lu katkılarda bulunmaya de­vam ettiklerini anlattı. Yurt dışında, 2015’ten bu ya­na şube statüsünde faali­yet gösterdikleri Kosova’da­ki yapılanmalarını ikinci çeyrekte iştirak banka statüsüne dönüş­türdüklerini aktaran Çakar, böylece, yurt dışı iştirak banka sayıla­rını 10’a çıkardıklarını bildirdi.

Çakar, “Yurt dışındaki hizmet ağımızın bulundukları ülkeler ile Türkiye arasındaki dış ticaret iş­lemlerinden aldıkları pay son 1 yılda yüzde 92 artarak 7 milyar dolara ulaştı. İhtiyaç ve potansi­yel görülen yerlerde yurt dışı hiz­met ağımızı kararlılıkla büyüt­meye devam edeceğiz” değerlen­dirmesinde bulundu.

“1,7 milyar dolarlık sendikasyon sağladık”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, ikinci çeyrekte toplam 1,75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiklerini vurgulayarak, bugüne kadar Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini başarıyla gerçekleştirerek, geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 yenilediklerini belirtti.

Çakar, “Krediden sağlanan kaynak, başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlanmaktadır. Yine bu dönemde ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile uyumlu olarak bankamızın orta ve uzun dönemli karbonsuzlaşma yol haritasını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.