Ziraat’ten ekonomiye 4,9 trilyon liralık kaynak
Yılın ilk 6 ayında 64 milyar lira net kâr elde eden Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü 7 trilyon liraya dayandı. Banka bu dönemde 3,5 trilyon lirası nakit krediler olmak üzere gayrinakdi kredilerle birlikte Türkiye ekonomisine 4,9 trilyon liralık kaynak sağladı. Bankanın mevduatı da 4,5 trilyon lirayı aştı.
Ziraat Bankası’nın ilk 6 aylık bilanço sonuçları açıklandı. Buna göre, Ziraat Bankası’nın ilk 6 aylık net karı 64 milyar 10 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde bankanın toplam aktifleri 6 trilyon 939 milyar liraya ulaşırken öz kaynakları ise 575 milyar 949 milyon liraya yükseldi. Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürerek, Türk ekonomisine katkı sağlamayı da sürdürdü. Banka yılın ilk 6 ayında 3 trilyon 574 miyar 717 milyon lirası nakdi, 1 trilyon 367 milyar 385 milyon lirası da gayri nakdi olmak üzere Türk ekonomisine 4 trilyon 942 milyar 102 milyon liralık kaynak sağladı. Bankanın yılın ilk 6 ayındaki toplam mevduatı da 4 trilyon 511 milyar 297 milyon lira olarak gerçekleşti.
“Aktif büyüklükte lider banka konumundayız”
Açıklamada bankanın yılın ilk yarısı sonuçlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025’in ilk altı aylık döneminin küresel ölçekte devam eden ekonomik belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelere sahne olduğunu belirtti. Çakar, “Türkiye ekonomisinde ise uygulanmakta olan ekonomi politikası ile makroekonomik hedeflere ve Orta Vadeli Programa bağlı kalınarak dezenflasyon sürecinin hızlanmasında önemli bir mesafe alınmıştır. Ziraat Bankası yılın ilk yarısında da yüksek performansını korudu. Banka güçlü mali yapısı ve çeşitlendirilmiş kaynak kompozisyonu ile sürdürülebilir büyümeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.
Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklükte de lider banka konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, aktif büyüklüklerinin yılın ilk yarısında 6,9 trilyon lirayı aştığını bildirdi. Çakar, “Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,5 trilyon lirayı aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4,9 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu süreçte bankamız başta tarım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sektörlerin öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürdü” değerlendirmesinde bulundu.
Tarımın her alanında çözüm odaklı şekilde sürdürülebilir ve ulaşılabilir finansman desteklerini sunduklarını kaydeden Çakar, yapısal sorunların çözümüne yönelik olarak sektörün ilgili tüm paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.
8 milyar dolarlık dış ticaret işlemi
Çakar, 20 farklı ülkede bulunan iştirakleri ve yurt dışı şubeleri aracılığıyla yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye’nin dış ticaret hacminin büyümesine ve karşılıklı yatırımların artmasına olumlu katkılarda bulunmaya devam ettiklerini anlattı. Yurt dışında, 2015’ten bu yana şube statüsünde faaliyet gösterdikleri Kosova’daki yapılanmalarını ikinci çeyrekte iştirak banka statüsüne dönüştürdüklerini aktaran Çakar, böylece, yurt dışı iştirak banka sayılarını 10’a çıkardıklarını bildirdi.
Çakar, “Yurt dışındaki hizmet ağımızın bulundukları ülkeler ile Türkiye arasındaki dış ticaret işlemlerinden aldıkları pay son 1 yılda yüzde 92 artarak 7 milyar dolara ulaştı. İhtiyaç ve potansiyel görülen yerlerde yurt dışı hizmet ağımızı kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
“1,7 milyar dolarlık sendikasyon sağladık”
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, ikinci çeyrekte toplam 1,75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiklerini vurgulayarak, bugüne kadar Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini başarıyla gerçekleştirerek, geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 yenilediklerini belirtti.
Çakar, “Krediden sağlanan kaynak, başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlanmaktadır. Yine bu dönemde ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile uyumlu olarak bankamızın orta ve uzun dönemli karbonsuzlaşma yol haritasını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.