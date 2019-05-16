Zırhsan, hedefine Avrupa pazarını aldı

16 Mayıs 2019

Çelik kapı ve iç oda kapılarında kullanılan aksesuarları üreten Zırhsan, Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşarak ürün gamını genişletmek istiyor. Alüminyum ve kutu profil malzemelerinden yeni tasarım ürünler hedefleyen Zırhsan, ayrıca ihracat pazarını genişletme çalışmalarına odaklandı.

Bugün itibarıyla 20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Zırhsan Kapı Kolları Çelik Kapı Aksesuarları sahibi Mehmet Ergün, “İhracatımızın üretimimizdeki ve ciromuzdaki payı yüzde 50 civarında. 2018 yılında Cezayir ve Ürdün’ü ihracat ağımıza eklemeyi başardık. 2019 yılında ise Avrupa ülkelerini hedef pazar olarak belirledik. Orta vadede üretim kapasitemizi ve ürün gamımızı artırmayı, ayrıca daha fazla ülke ve pazara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yurtiçinde 25 bayileri bulunduğunu dile getiren Ergün, iç pazarda daha fazla firmaya ulaşmak istediklerini kaydetti.

Seri üretim yapmak ve üretim kapasitesini artırmak için otomatik makine yatırımları gerçekleştirdiklerini aktaran Mehmet Ergün, “Yatırımlarımızla ürünlerimizin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Bu yıl bant sistemleri ve otomatik makineleri artırmak için yatırımlara devam edeceğiz. Sektörün kendiliğinden getirdiği talepler doğrultusunda gerekli yatırım ve yenilikleri mevcut portföyümüze eklemek için hız kesmeden çalışıyoruz” dedi.