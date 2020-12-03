Zomato, online yemek sipariş sistemini İstanbul’da hayata geçirdi

Dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen Zomato Türkiye Ülke Müdürü Cankut Aydın, Zomato olarak online yemek sipariş sistemini İstanbul’da hayata geçirdiklerini bildirdi.

Böylece farklı ülkelerde ve şehirlerde sürdürdükleri operasyonu İstanbul'da da uygulamaya başladıklarını açıklayan Aydın, "Online yemek siparişi hizmetine geçişimize özellikle böyle bir dönemde başlamak bizler için çok değerli. Hepimiz biliyoruz ki yeme-içme sektörü bu süreçten doğrudan etkilendi. Şu anda da restoranların eve servis koşuluyla çalıştığı bir süreçteyiz. Bu dönemde hem İstanbul’a hizmet etmek, hem de sektörümüzü birlikte ayağa kaldırmak için tüm gücümüzle sahadayız. Bugüne kadar gerek komisyon oranlarıyla, gerekse Zomato’nun karşıladığı indirimlerle hem restoranlara katkı sağlamaya, hem de yemek siparişi veren müşterilerimize Zomato avantajlarını sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

"Müşterilerimizin en iyi lezzetlere en ekonomik şekilde ulaşmasını amaçlıyoruz"

Kullanıcıların Zomato uygulamasıyla sipariş vermek istedikleri restoranlar ve yiyecekler hakkında servis kalitesinden kullanıcı yorumlarına, mekân görüntülerinden siparişin hangi aşamada olduğuna kadar bilgi sahibi olabildiğine dikkat çeken Cankut Aydın, “Eve sipariş vermek istedikleri anda restoranın ve en önemlisi yiyeceklerin puanını görüntüleyebilen müşterilerimiz, çok avantajlı fiyatlarla en iyi yemeklerin siparişlerini kolayca verebiliyorlar. Zomato olarak amacımız, müşterilerimizin İstanbul’un en iyi lezzetlerine en ekonomik şekilde ulaşması. Bu doğrultuda kampanyalarımızı sürdürerek en verimli şekilde sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.