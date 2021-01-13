Zoom, IPO’sunun 10 katı değerinde hisse satacak

Özellikle pandemi döneminde şirketlerin uzaktan çalışmaya geçmesiyle kullanımı artan Zoom, yapacağı 1,5 milyar dolarlık hisse satışında, satış fiyatını hisse senedi başına 337,71 dolar olarak belirledi. İki yıldan kısa bir süre önce halka arzını yapan ve hisselerini 36 dolardan satan Zoom, yeni halka arzında 4,4 milyon hisse satmayı hedefliyor.

Söz konusu satıştan elde edilecek parayı işletme giderleri ve sermaye harcamaları için kullanmayı planladığını belirten şirket, ayrıca gelirin "net gelirin bir kısmını tamamlayıcı işletmeler, ürünler, hizmetler veya teknolojiler satın almak veya stratejik yatırımlar yapmak için de kullanabileceğini" söyledi.