Zoom'da 95 milyar dakikadan fazla ders yapıldı

Zoom’un pandemiyle mücadelede iş birliği yaptığı STK’lar ve kendi içinde geliştirdiği çalışan programlarıyla geliştirilen toplumsal desteklerin sonuçlarını içeren Zoom Cares Sosyal Etki raporunun ilki yayımlandı.

Rapor, Zoom’un iş birliği yaptığı kuruluşlarla ilgili detayların yanı sıra ürün bağışları ve indirimleri, çalışan odaklı çabaları ve yine sektöre sunulan 5 milyon dolardan fazla hibe fonunun küresel etkilerine dair değerlendirmeleri içeriyor.

Rapora göre, uzaktan eğitime geçilen okullarda öğrencilerin ders içeriklerine sürekli ve kesintisiz erişimlerine yardımcı olabilmek için, Zoom Basic planındaki K-12, ilkokul ve ortaokullar için toplantılarda 40 dakikalık süre sınırını kaldırdı. Sırın kaldırılmasıyla 25 ülkede 125 binden fazla okul, Zoom’da 95 milyar dakikadan fazla zaman geçirdi.

1 milyon dolar hibe yaptı

Rapora göre Zoom platformu, salgın sırasında öğrenmenin sürekliliğini sağlamaya yardımcı olurken, tahminen dünyada 10 milyon ila 15 milyon öğrenci evlerinde internet erişimi olmadığı için bu dönemde derslerinden geri kaldı. İnternet kotaları yetersiz olanlar ise görüntülü eğitim verildiği ve zaman zaman ders materyallerini indirmeleri gerektiği için öğrenme süreçlerinde sorunlar yaşadı.

Zoom, yaşanan bu tür sıkıntıları kısmen de olsa azaltabilmek amacıyla hali hazırdaki 5 milyon dolarlık desteğinin 1 milyon dolarını San Jose Digital Inclusion Fund ve EducationSuperHighway ile iş birliğine ayırdı.

Zoom çalışanlarından 555 kuruluşa destek

Rapora göre, çalışan eşleştirme programı kapsamında Zoom, her takım üyesine, önemsedikleri konulardaki kuruluşlara daha fazla katkıda bulunabilmeleri için her yıl uygun bir fon tahsis ediyor. Geçen yıl bu program ile 453 bin dolardan fazla çalışan bağışı ve dünya çapında 555 kâr amacı gütmeyen kuruluşa yardım toplandı.