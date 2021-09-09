Zoom’dan Neat’e 30 milyon dolarlık ek yatırım

Sesli ve görsel iletişimde sektöre sunduğu yenilikçi çözümlerle öne çıkan video konferans cihazları üreticisi Neat, Zoom’dan 30 milyon dolarlık ek bir yatırım aldığını duyurdu. Yeni yatırımla Neat’in toplam değeri 640 milyon dolara ulaştı.

Bu yatırım, Zoom'un Neat'e bugüne kadar yaptığı üçüncü yatırım oldu ve yapılan toplam yatırım miktarı 41 milyon dolar oldu.

Zoom, bu adımıyla aynı zamanda kullanıcılarına toplantı ve iş birliği alanlarında sunduğu bütünleşik iletişim deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Neat ve Zoom, çalışma ortamında esenliği, sosyal etkileşimi ve ekip yaratıcılığını geliştirmeye odaklanan, hibrit çalışmaya geçişi destekleyen yeni özellikler ve deneyimler üzerinde birlikte çalışmaya devam ediyor.

“Müşterilerimize yeni deneyimler sunmaya devam edeceğiz”

Zoom Ürün Müdürü Oded Gal, “Zoom ve Neat, kullanıcılara çok daha iyi bir Zoom toplantı deneyimi sunmak için yakın bir şekilde çalışıyor. Bu ek yatırım, Neat cihazlarının Zoom’un iletişim platformu deneyimini başarılı bir şekilde tamamladığına olan inancımızı yansıtıyor. Neat ile bugüne kadar çok güzel başarılar elde ettik. Bundan sonraki süreçte de birlikte, yeniliği teşvik etmeye ve müşterilerimiz için olağanüstü deneyimler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Neat CEO’su Simen Teigre ise, “Neat, 2019’daki lansmanından bu yana, kullanıcıların toplantı alanlarına keyif katan, hatta bu sayede toplantı alanı tanımını dahi değiştirdiği bir yolcuğa liderlik ediyor. Müşterilerimize hibrit çalışma ortamlarında da zengin ve anlamlı iş birliği deneyimleri sağlayan benzersiz teknolojiler ile gelişmiş beceriler katmaya ve yenilikler sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” şeklinde konuştu.