Zoom'un gelirleri 4. çeyrekte yüzde 369 arttı

Çevrimiçi görüntülü toplantı uygulaması Zoom 2020 yılının dördüncü çeyreğinde gelirlerinin yüzde 369 arttığını ve 882,5 milyon dolar gelir ederek, 2020 yılında toplam 2,6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Zoom’un genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre dördüncü çeyrekteki net geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5097 artışla 659 milyon dolar oldu. Şirketin hisse başına kazancı ise aynı dönemde yüzde 1639 artışla 0,87 dolara yükseldi.

Zoom hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yüzde 10,26 değer kazanarak 451,7 dolara kadar yükseldi.

Zoom’un kurucusu ve CEO’su Eric Yuan, evden çalışma sisteminde güvenilir bir ortak olarak görülmenin gurur verici olduğunu söyledi.