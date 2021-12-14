Zorlu Center, Sıfır Atık Belgesi aldı

5 fonksiyonlu karma kullanım projesi Zorlu Center, Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hedefiyle proje ve çalışmalarına devam ediyor. Zorlu Center, bu çalışmaları kapsamında kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi’ne layık görüldü.

Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM, Raffles İstanbul, konut ve ofislerde yer alan 622 farklı alandan toplanan atıklar, 12 bölümde ayrıştırılıp lisanslı firmalara verilerek; yılda yaklaşık bin ton değerlendirilebilir atığın geri dönüşümü ve kazanımı sağlanıyor. Zorlu Center, 1000 metrekareyi aşkın atık ayrıştırma ve 622 atık toplama alanlarının dışında, Atık Getirme Merkezi ile çevresindeki diğer konut ve yaşam alanlarında oluşan atıkların toplanmasına da destek oluyor. Akıllı sistemler ile su tasarrufu konusunda da verimli sonuçlar elde ediliyor.

Atıklar 21 ayrı sınıflandırma yapılarak toplanıyor

Atıkların doğayı kirletmemesi ve geri dönüşüm, geri kazanımların doğru yapılması için kaynağından doğru olarak atığın sınıflandırılması önemli. Bu yüzden, Zorlu Center’da her yıl açığa çıkan atıklar, sınıflandırılarak güncelleniyor. Zorlu Center genelinde 622 farklı alanda atık toplama alanı, 12 farklı noktada atık ayrıştırma alanı yer alıyor. Atığın türüne göre 21 sınıflandırma yapılıp toplanan atıklar geri dönüşüm için lisanslı firmalara veriliyor.

“Amacımız sürdürülebilir bir gelecek için doğayı ve insanı korumak”

Zorlu Center’in sürdürülebilir bir dünya ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek bırakmak adına bütün iş süreçlerini yürüttüğünü belirten Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili, Billur Demet Atan, “Biz Zorlu Gayrimenkul Grubu olarak, Holdingimizin ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirirken, yenileyici iş modelleri ve insan odaklı sistemlerle, tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim boyutunu dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Biz Zorlu Center olarak; çevresel zararı en aza indirmek için kurduğumuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atıklarımızı büyük bir titizlikle ve hassasiyetle 21 sınıfa ayrıştırıp kazanım ve dönüşüme katkı sağlayarak doğayı ve insanı korumayı amaçlıyoruz.” dedi.