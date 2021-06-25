Zorlu Center’a yenilenebilir enerji sertifikası

Zorlu Gayrimenkul, Zorlu Grubu’nun hayata geçirdiği ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda, sürdürülebilirliği merkezine alarak Zorlu Center’ı çevresel, sosyal ve yönetimsel anlamda geliştirmeye devam ediyor.

Bu anlayışla Zorlu Center, Zorlu Enerji ile yaptığı iş birliği ile kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirdi.

Zorlu Center, elektrikli taksiden elektrikli araç şarj ünitelerine kadar uzanan birçok uygulamasıyla yaşamı kolaylaştırırken çevresel etkisini de azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Zorlu Center’da bulunan Zorlu Enerji'nin yeni nesil enerji markası ZES’e ait elektrikli araç şarj istasyonları da elektrikli otomobillere sağladığı elektriğin, temiz enerjiden elde edildiğini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendiriyor.

Yüzde 100 temiz enerji kullanımına geçtiğini tescilledi

Yanı sıra aldığı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda da önemli bir adım atan Zorlu Center, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile tamamen gönüllük esasıyla yüzde 100 yenilebilir enerji kullanımına geçtiğini tescilledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları, üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC, tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı sağlıyor.