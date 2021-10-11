Zorlu Center’dan sürdürülebilirlik farkındalığı yaratan festival

Zorlu Center, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanında farkındalık yaratacak bir festivale imza attı. 8 Ekim’de başlayan ve 17 Ekim’e kadar devam edecek olan ‘Eco Love Fest’ etkinliği ile iyi yaşam tutkunları ve sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde değişim yaratanları bir araya getiren Zorlu Center, çıktığı bu yolculukta Hybrid Community ile birlikte yeni hikayeler ve deneyimler sunmayı hedefliyor.

‘Eco Love Fest’; dünyaya saygılı markaların yer aldığı açık havada alışverişin yanı sıra ekolojik atölyeler, alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı sürdürülebilirlik söyleşileri, çocuklar ve yetişkinler için ekolojik atölyeler ve Yaşam Film Festivali'nin seçkisinden ilham verici belgesellerin de yer aldığı bir içerik sunuyor.

Yeni normalimiz sürdürülebilirlik olmalı

Pandemi ile birlikte sürdürülebilirliğin ne kadar hayati bir konu olduğunun çok daha iyi anlaşıldığını dile getiren Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili Billur Demet Atan, “Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürebilirliği artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek durumundayız. Yeni normalimiz artık sürdürülebilirlik olmalı. Sürdürebilir bir yaşam için tüm paydaşlara, özellikle de şirketlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz de Zorlu Gayrimenkul Grubu’nda tüm faaliyetlerimizi Akıllı Hayat 2030 stratejimiz ile bu anlayışla yürütüyor, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiriyoruz. Atık yönetiminden, yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanımına, daha verimli su ve enerji tüketimi sağlayan akıllı sistemlerden “Eco Love Fest” gibi farkındalık yaratan etkinliklere kadar uzanan 360 derecelik bir yaklaşımla sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ‘Eco Love Fest’ de ortaya koyduğumuz bu sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzun bir yansıması” diyor.

Yenilenebilir enerji sertifikası

Zorlu Center’da, 120 m2’lik alanda faaliyet gösteren katı atık dönüşüm odası, atık camları toplayacak alanlar, restoranlardaki atık yağlar da dahil olmak üzere yetkili kuruluşlar tarafından düzenli olarak toplanan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar, çevresel etkiyi azaltan iyi uygulamalar arasında yer alıyor. Atık getirme merkezi ile sadece kendi iç işletmelerine değil çevresindeki diğer konut ve yaşam alanlarında oluşan atıkların toplanmasına da destek veren Zorlu Center, sıfır atık kapsamında 21 farklı atığı ayrıştırarak geri dönüşüme destek oluyor. Akıllı sistemler ile su tasarrufu konusunda oldukça verimli sonuçlar elden ederken, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve uyguladığı akıllı enerji yönetimiyle enerji tasarrufunda örnek alınacak işlere imza atıyor. Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM ve Raffles İstanbul kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.