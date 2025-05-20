Zorlu CEO'su iddiaları doğruladı: Vestel 2 bin kişiyi işten çıkarıyor

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Zorlu Holding , yatırımcıların 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle ilgili endişelerini hafifletmek amacıyla varlık satışları ve işten çıkarmalar yapmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg'in konuya aşina olan kişilere dayandırdığı haberine göre, şirket arazi mülkiyeti de dahil olmak üzere varlık satışı yapmayı değerlendiriyor.

Ayrıca kaynaklar, Vestel elektronik biriminin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin çalışanı işten çıkarmayı planladığını da belirtiyor.

CEO işten çıkarma haberini doğruladı

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, iddiaların ardından Bloomberg HT yayına katılarak işten çıkarma haberinin doğru olduğunu söyledi.

Yüngül, "Vestel 2024 Haziran'ından beri verimlilik çalışması altında bütün organizasyonunu daha kontrollü, süreç bazlı nasıl yaparız diye bir çalışmaya girdi. Şubat ayında biten çalışmanın uygulanmasına başlandı. Evet 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir" dedi.

Yüngül varlık satışına ilişkin olarak ise, "Şirketler dinamik bir yapıdır, her şey alınır, her şey satılır" dedi.

Vestel hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40 düştü

Vestel'in hisseleri bu yıl yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

Nisan ayında Moody's, şirketin zayıflayan likiditesi ve faaliyet performansına ilişkin endişelerini gerekçe göstererek Vestel'in kredi notunu Caa1'e düşürdü. Şirket ilk çeyrekte 5,08 milyar lira net zarar açıkladı.

Zorlu Holding, yakın zamanda yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde kısa vadeli lira cinsinden borcunu 15 yıla kadar daha uzun vadeli Euro cinsinden kredilerle yeniden finanse etti. Ayrıca, potansiyel piyasa risklerine karşı bir tampon olarak 500 milyon Euro (564 milyon dolar) ek finansman da sağlandı. Sonuç olarak, grubun kısa vadeli borç oranı yüzde 60'tan yüzde 40'a düşürüldü.

'Türk şirketleri baskı altında'

Bloomberg'e göre Zorlu ve diğer Türk şirketleri baskı altında ve finansman maliyetleri nedeniyle şirketlerin kâr marjları daralıyor. Lira değer kaybediyor olsa da, yüzde 37'nin üzerindeki enflasyon, Avrupa'da talebin zayıf olduğu bir dönemde operasyonel maliyetleri artırıyor. TL borçlanmanın yüksek maliyeti ile birlikte, mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yatırımcı güvenini de zedelemiş durumda.