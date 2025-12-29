Zorlu Enerji, CDP İklim Değişikliği Programı’nda A Listesi’ne girdi

2025 yılında CDP İklim Değişikliği kategorisinde dünya genelinde 22 bin 400 şirket raporlama yaparken, yalnızca 112 şirket “A” notuna layık görüldü. Zorlu Enerji, iklim stratejisi, şeffaf raporlama yaklaşımı, güçlü yönetişim modeli ve etkin emisyon yönetimi alanlarındaki performansıyla bu başarıyı elde etti.

CDP Türkiye’nin kurulduğu 2010 yılından bu yana raporlama yapan Zorlu Enerji, iklim krizini ana iş stratejisinin temel bileşenlerinden biri olarak ele alıyor. Şirket, doğrudan ve dolaylı emisyonlarını uluslararası standartlarda ölçerken, iklim risklerini finansal planlamalarına entegre ederek düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecindeki dayanıklılığını yatırımcılar açısından şeffaf bir göstergeye dönüştürüyor.

“İklimle uyumlu büyümeyi hedefliyoruz”

Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, CDP değerlendirmesinde elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, sürdürülebilirliği tüm değer zincirini kapsayan stratejik bir yönetim alanı olarak ele aldıklarını belirtti.

Yener, “Zorlu Enerji olarak Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı hedefliyoruz. Yalnızca kendi operasyonlarımızda değil, ülkemizin karbonsuzlaşma, su verimliliği ve biyoçeşitliliğin korunması hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Net sıfır ve doğa pozitif hedefler

Yener, şirketin hedeflerine ilişkin olarak, 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı, 2030 yılına kadar üretilen birim enerji başına su kullanımını her yıl azaltmayı ve 2035 yılına kadar doğa için net pozitif bir şirket olmayı hedeflediklerini kaydetti.