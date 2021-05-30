Zorlu Enerji, Dijital Abonelik Hizmetleri'ni devreye aldı

Devreye aldığı Dijital Abonelik Hizmetleri ile iş süreçlerini hızlandıran Zorulu Enerji, her yıl 427 bin litre su tasarrufu sağlamayı ve 20 ton karbondioksit (CO2) salımının önüne geçmeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen Dijital Abonelik Hizmetleri ile Zorlu Enerji, müşterileri abonelik işlemlerini imzaya gerek olmadan gerçekleştirebilecek, sözleşmelerini dijital olarak görüntüleyebilecek ve birçok abonelik sürecini yine dijital olarak tamamlayabilecek.

Müşteriler mesafeli abonelik işlemlerine olanak sağlayan Dijital Abonelik Hizmetleri’ni; Zorlu Enerji kurumsal web sitesi Elektrik Perakende Online İşlemler sayfası, e-devlet uygulaması, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Dijital kanal sayısını artırarak müşterilerine farklı hizmet deneyimi yaşatmayı hedefleyen Zorlu Enerji, Dijital Abonelik Hizmetleri ile yıl içerisinde aldığı 250 binin üzerindeki abonelik işlemlerinin yüzde 80’ini dijital olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.