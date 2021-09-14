Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj istasyon ağını genişletiyor

Zorlu Enerji, gerçekleştirdiği yatırımlarla 81 ilde 600'ün üzerinde noktada bin 100'den fazla soketle elektrikli araç şarj hizmetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda yeni ortaklıklar kuran marka, son olarak Dorak Holding ile işbirliğine gitti. Zorlu Enerji, Dorak Holding ile yaptığı işbirliği kapsamında Nevşehir'de Göreme Kaya Otel, Avanos Hilton Otel, Venessa Seramik, Ramada By Wyndham Cappadocia, Ankara'da Sur Çankaya, Aydın Kuşadası'nda Le Bleu Hotel, Çanakkale'de Troia Dinlenme Tesisi olmak üzere toplam 7 noktada elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES kurulumu gerçekleştirecek.

Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için yatırım yaptıklarını belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, "Elektrikli araç ekosistemine yönelik yaptığımız yatırımlarla ülkemizi elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES ile örüyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, elektrikli araç kullanıcılarına Türkiye'nin Ege ve Güney sahilleri başta olmak üzere 81 ilde kesintisiz sürüş yapma imkanı sağlıyoruz." dedi.