Zorlu Enerji, eylül sonrası halka arzı planlıyor
Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, eylül ayı sonrasında halka arzı düşündüklerini söyledi.
Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Zorlu Yenilenebilir Enerji'de halka arzı eylül sonrası düşündüklerini açıkladı. Ak, halka arz gelirini büyümede ve borçlarını azaltmakta kullanacaklarını belirtti.
BloombergHT'de konuşan Ak, refinansman konusunda fırsatlar olabileceğini ve değerlendirdiklerini de belirterek, öncelikle borçları azaltıp faizi düşürmek istediklerini kaydetti.