Zorlu Enerji, Hollanda'da yeni şirket kuracak

11 Haziran 2020

Zorlu Enerji Elektrik Üretim, Hollanda'da şirketin doğrudan yüzde 100 oranında hissedarı olacağı 30 bin euro sermayeli ZES B.V. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ yönetim kurulu, şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla Hollanda'da şirketimizin doğrudan yüzde 100 oranında hissedarı olacağı 30 bin euro sermayeli ZES B.V. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA