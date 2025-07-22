Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) İsrail'deki enerji şirketi Dorad Energy Ltd.’de sahip olduğu yüzde 25 oranındaki hisselerin tamamının satış sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) nominal değere sahip 1.596 adet hisseyi temsil eden yüzde 15 oranındaki son payın satışı da tamamlandı.

Daha önce bu hisselerin Edelcom Ltd.’ye satışı planlanmıştı, ancak şirketin yasal izinleri zamanında tamamlayamaması nedeniyle işlem gerçekleşemedi.

Bu nedenle, Dorad’daki yüzde10’luk payın Phoenix Grubu’na satışında kullanılan değerleme üzerinden, söz konusu yüzde 15’lik pay Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd.’ye satıldı.

Satışa ilişkin nihai bedel, vergi düzenlemelerinin ardından kesinlik kazanacak.

Şirketin açıklamasında, bu işlemle birlikte İsrail’de elektrik üretimi ve satışına yönelik tüm faaliyetlerinin sona erdiği de belirtildi.

KAP açıklaması yapıldı

KAP açıklamasının tamamında şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin Dorad Energy Ltd. ("Dorad")'de sahip olduğu ve Dorad sermayesinin %25'ine karşılık gelen paylarının tümünün satışına ilişkin 06.03.2025, 17.04.2025 ve 14.07.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında;

Dorad'ın mevcut ortaklarının ön alım hakkına tabi olan ve her biri 1 Yeni İsrail Şekeli (NIS) nominal değere sahip toplam 1.596 adet hisseye karşılık gelen son %15 oranındaki payımızın tamamının satışı, Edelcom Ltd.'nin gerekli yasal izinleri süresi içinde tamamlayamaması nedeniyle, imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında Dorad'daki paylarımızın %10'u için Phoenix Grubu'na yapılan satış ile aynı pay değeri üzerinden, Ellomay Luzon Energy Infrastructures Ltd.'ye 424.412.664 NIS bedelle tamamlanmıştır. İşleme ilişkin nihai satış bedeli, vergiye dair yapılacak uyarlamaların ardından kesinleşecektir.

Dorad'daki tüm paylarımızın satışıyla birlikte, İsrail'de elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerimiz sonlanmıştır."