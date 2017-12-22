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Zorlu Enerji, Kanada'dan 100 milyon dolar kaynak buldu

Zorlu Enerji, Export Development Canada ile 100 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Zorlu Enerji, Kanada'dan 100 milyon dolar kaynak buldu
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Zorlu Enerji, Kanada'nın ihracat kredisi kuruluşu Export Development Canada ile 100 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejisi doğrultusunda alınan kredinin 5 yıl vadeli olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu kredi, şirketin kurumsal ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak.

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