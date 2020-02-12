Zorlu Enerji, Kazakistan şubesini açacak

12 Şubat 2020

Zorlu Enerji, Kazakistan’da güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek, yatırım yapabilmek, EPC sözleşmeleri imzalayabilmek ve şirketin faaliyet alanına giren tüm konularda çalışabilmek amacıyla Almatı şubesini açıyor.

Bağımsız Devlet Topluluğu ülkeleri arasında ekonomik olarak en gelişmiş ülkelerin başında gelen Kazakistan’ın 2050 yılı hedefleri kapsamında kurulu gücünün yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması amaçlanıyor. Zorlu Enerji de bu doğrultuda hareket ederek, Kazakistan’daki yenilenebilir enerji yatırımlarını; özellikle güneş ve rüzgâr projelerini en az 250 MW kapasiteye ulaştırmayı hedefliyor.